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O Noso Deporte | Fútbol Sala

El coruñés Gonzalo Santa Cruz entra en la prelista de la selección española

El jugador de O Parrulo está citado en Las Rozas el lunes 6 de abril junto a otros 29 jugadores

Efe
23/03/2026 21:49
Gonzalo Santa Cruz, durante el partido entre O Parrulo y Ribera Navarra
Gonzalo Santa Cruz, durante el partido entre O Parrulo y Ribera Navarra
Archivo DXT Campeón
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El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, dio a conocer la prelista de 30 jugadores que participarán en los próximos amistosos de España frente a Finlandia, que se disputarán los días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia, en lo que supondrá el regreso de la campeona de Europa tras ganar el título el 7 de febrero. En esa primera lista se ha colado el jugador coruñés de O Parrulo, Gonzalo Santa Cruz, que ha conseguido marcar 11 goles en 18 partidos este curso.

La concentración comenzará en Las Rozas (Madrid) el lunes 6 de abril y antes el seleccionador dará a conocer la relación definitiva. En la prelista destacan a 7 campeones de Europa, como son los azulgranas Dídac Plana y Antonio Pérez, Antonio Navarro, del Quesos El Hidalgo Manzanares, Adri Rivera y Ricardo Mayor, de ElPozo Murcia, Cecilio, de Movistar Inter, y David Novoa, de O Parrulo de Ferrol.

La prelista combina experiencia y juventud. Entre los veteranos se encuentran los porteros Jesús Herrero y Fabio, mientras que jóvenes con proyección como Pablo Muñoz, Gonzalo Santa Cruz, Bernat Povill, Ismael López y Nicolás Marrón buscarán un puesto.

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