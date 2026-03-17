Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Bádminton

Maia Freire gana otra competición a nivel internacional

La joven jugadora coruñesa del Club del Mar de San Amaro se proclamó campeona de dobles junto a Xulia Otero, de As Neves

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/03/2026 23:10
Maia Freire con su medalla
Maia Freire con su medalla
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La jugadora coruñesa del Club del Mar de San Amaro, Maia Freire, consiguió el pasado fin de semana una nueva medalla a nivel internacional. La joven jugadora se desplazó hasta la localidad húngara de Pécs para disputar la segunda edición del Multi Alarm Youth International sub-15. Maia compitió en la disciplina de dobles femeninos junto a Xulia Otero, del CB As Neves.

Mateo Rey durante uno de sus partidos del sábado

Doblete de victorias en casa para el Club del Mar

Más información

La pareja gallega se midió en la gran final a las eslovenas Sara Bregar y Mila Vrhovnik, a quienes se impusieron  en dos sets muy igualados (21-19 y 22-20). Freire y Otero supieron mantenerse firmes en los momentos decisivos, gestionando con acierto los puntos clave en ambos sets para completar una excelente actuación en el torneo y confirmar su buen momento de forma.

La joven jugadora coruñesa venía de disputar con el Club del Mar la segunda jornada concentrada de la Liga Nacional de Clubes en Primera Oro una semana antes. El conjunto coruñés, que ejerció como anfitrión, consiguió ganar dos de sus tres enfrentamientos con Maia Freire en sus filas. En el primer duelo se impusieron a Ibiza, cayeron en el segundo contra el Athlos y volvieron a ganar en el tercero y último de la jornada contra el Oviedo B.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Maia Freire con su medalla

Maia Freire gana otra competición a nivel internacional
Raúl Ameneiro
Helena Garcia posa con su medalla de plata en el Open de Holanda

Helena García amplía su medallero con otra plata
Raúl Ameneiro
El ideal gallego

Ignacio Mateo se pone a prueba en Sudáfrica
María Varela
El ideal gallego

Fillos de Breogán organiza en A Coruña el Torneo Ibérico de 2026
María Varela