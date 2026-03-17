Maia Freire gana otra competición a nivel internacional

Maia Freire con su medalla Cedida

La jugadora coruñesa del Club del Mar de San Amaro, Maia Freire, consiguió el pasado fin de semana una nueva medalla a nivel internacional. La joven jugadora se desplazó hasta la localidad húngara de Pécs para disputar la segunda edición del Multi Alarm Youth International sub-15. Maia compitió en la disciplina de dobles femeninos junto a Xulia Otero, del CB As Neves.

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La pareja gallega se midió en la gran final a las eslovenas Sara Bregar y Mila Vrhovnik, a quienes se impusieron en dos sets muy igualados (21-19 y 22-20). Freire y Otero supieron mantenerse firmes en los momentos decisivos, gestionando con acierto los puntos clave en ambos sets para completar una excelente actuación en el torneo y confirmar su buen momento de forma.

La joven jugadora coruñesa venía de disputar con el Club del Mar la segunda jornada concentrada de la Liga Nacional de Clubes en Primera Oro una semana antes. El conjunto coruñés, que ejerció como anfitrión, consiguió ganar dos de sus tres enfrentamientos con Maia Freire en sus filas. En el primer duelo se impusieron a Ibiza, cayeron en el segundo contra el Athlos y volvieron a ganar en el tercero y último de la jornada contra el Oviedo B.