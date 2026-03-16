Helena García amplía su medallero con otra plata

Helena Garcia posa con su medalla de plata en el Open de Holanda Cedida

La taekwondista coruñesa Helena García continúa ampliando su medallero internacional. El pasado fin de semana se desplazó hasta el Open Internacional de Holanda junto a su club, el DBK herculino. Allí, Helena inició la competición en categoría absoluta con la memoria reciente de haber conseguido la plata en Bulgaria.

En primera ronda se deshizo de la alemana Akin Selina por 2-0 de una manera segura, un resultado que repitió en cuartos de final contra Naichi Tchen, de Taipei. Las semifinales contra la china Jie Song fueron más igualadas y Helena necesitó de un tercer asalto para sellar su billete a la final. En el combate por el oro, la coruñesa cedió contra la costamarfileña Laurence Ossin y terminó colgándose una nueva plata.

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También en categoría absoluta participó Carla Sesar, que se impuso en primera ronda a la sueca Alice Bülow, a la que superó en tres asaltos. En octavos ganó 2-0 a la francesa Lea Boyer-Druesne, pero cedió en cuartos de final por dos asaltos a cero ante la china Wei Chun Lin, que terminaría saliendo campeona de la categoría.

El club DBK consiguió otras dos medallas en el torneo, ambas en cateogría cadete. Noreia Vales y Laura Pena se colgaron una medalla de bronce en sus respectivas competiciones.