Ignacio Mateo se pone a prueba en Sudáfrica

Ignacio Mateo Cedida

El golfista coruñés Ignacio Mateo, de 24 años, finalizó en segunda posición en la primera prueba del Circuito de Profesionales de Madrid 2026, disputada el lunes en El Olivar de la Hinojosa. Su próximo destino estará en Sudáfrica, donde se pondrá a prueba con los mejores del mundo.

Ignacio firmó una vuelta de 67 golpes, confirmando su buen momento de forma tras la victoria lograda hace dos semanas en Portugal. Después, el jugador se dirigió directamente al aeropuerto para viajar a Johannesburgo (Sudáfrica), donde disputará a partir del 17 de marzo la escuela de clasificación del Sunshine Tour, uno de los circuitos profesionales de referencia en el golf internacional.