Fillos de Breogán organiza en A Coruña el Torneo Ibérico de 2026

Jugadoras del Fillas de Breogán Archivo DXT Campeón

La fase final del Torneo Ibérico de fútbol gaélico volverá a A Coruña el próximo 6 de junio para celebrar los quince años del Fillos de Breogán, fundado en 2010 y decano de esta modalidad en Galicia. Será la quinta vez que la ciudad acoja esta competición (2012, 2013, 2014 y 2017), el sexto campeonato internacional ya que en 2022 también fue sede del Paneuropeo.

La sede del Ibérico es rotatoria. Después de la pandemia pasó por Valencia, Vigo y Salou y ahora vuelve a Galicia. El Fillas de Breogán venció en este torneo en tres ocasiones seguidas entre 2016 y 2018, además de proclamarse campeón del Panamericano en 2019 y 2024 en la categoría intermediate. El fútbol gaélico se organiza a nivel mundial en regiones y subregiones. Dentro de la europea, está la Ibérica, con equipos de España, Portugal y Gibraltar. Durante la temporada, cada zona lleva a cabo sus competiciones y los mejores juegan las finales, en esta caso la Ibérica, que otorgan el título de la región. Barcelona GAA y Madrid Harps, vigentes campeones en masculino y femenino, ya están clasificados.

A su vez, el torneo tiene tres competiciones en paralelo. Por un lado la sénior, con los mejores de cada país; la intermediate, en la que participan los que quedaron a continuación; y por último, una de desarrollo con equipos que acaban de surgir, que aún están en el proceso de captación de jugadores y que todavía no tienen gente suficiente para competir durante el resto del año.