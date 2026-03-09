Doblete de victorias en casa para el Club del Mar

Mateo Rey durante uno de sus partidos del sábado Carlota Blanco

Ya está en marcha una nueva temporada de la Liga Nacional de Clubes de bádminton. Tras su ascenso del curso pasado, el Club del Mar disputa ahora la segunda categoría a nivel español: Primera Oro, en la que es debutante.

Las primeras tres rondas se disputaron el pasado mes de enero, durante el fin de semana de los días 24 y 25. De esa concentración, el Club del Mar salió con una victoria contra As Neves por 2-5 y dos derrotas ante Huelva (6-1) y Granollers (4-3).

El club herculino ejerció este fin de semana como anfitrión de la segunda jornada concentrada de la competición, que se disputó en el pabellón de la entidad. El primer escollo del Club del Mar llegó en la mañana del sábado contra el Ibiza. Maia Freire y Mateo Rey consiguieron el primer punto después de remontar el primer set, y Sara del Castillo e Inés Poncela pusieron el 0-2 de forma fácil. Fueron los triunfos de nuevo de Sara e Inés los que sellaron la victoria herculina por un resultado definitivo de 3-4.

Las dos jovencísimas jugadoras del Club del Mar (nacidas en los años 2009 Sara y 2010 Inés) fueron las más destacadas de su equipo durante la jornada, ya que ganaron todos los encuentros que disputaron a lo largo del fin de semana, tanto juntas en dobles como a nivel individual.

Las victorias de Sara e Inés contra el Athlos dieron vida a los herculinos en el duelo directo, dejando la definición final en manos de Adrián Gálvez y Samu Santabaya. Los dos jugadores disputaron el séptimo encuentro para decidir qué equipo se llevaba la victoria general, la cual terminó cayendo del lado del Athlos, aunque Samu fue capaz de ganar un set y pelear los otros tres a su rival.

La jornada del domingo dejaba el último duelo del fin de semana para el Club del Mar, que se midió al Oviedo B en busca de sumar tres nuevos puntos a su casillero. El duelo estuvo ajustadísimo durante toda la mañana. Maia Freire y Mateo Rey cayeron en cinco sets en el dobles mixto, pero los triunfos del dobles femenino y masculino pusieron por delante a los anfitriones. Inés Poncela se deshizo con facilidad de Lucía Soto y, a pesar de la derrota de Mateo Rey contra Aitor San Martín, Sara de Castillo sentenció el triunfo del Club del Mar en un partido de montaña rusa contra Belén Soto. La coruñesa ganó los dos primeros sets, pero tuvo que recurrir al quinto para hacerse con la victoria.

En total, el Club del Mar sumó seis puntos a su casillero este fin de semana que le colocan como quinto clasificado con un total de nueve, empatado con Athlos, Ibiza, Oviedo B y Benalmádena. La próxima jornada se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril y el equipo herculino se medirá a Benalmádena, Universidad de Valladolid y CER Vigo.

“La verdad es que nos fue bastante bien porque estábamos en la zona baja. A veces es complicado competir contra gente que tiene fichajes y gente de fuera, pero seguimos igual. Juntamos veteranos, gente que lleva muchos años en el equipo con las nuevas generaciones de niños y niñas nuevos. Con eso vamos apretando y nuestro objetivo de este año es mantenernos en la categoría de Oro, seguir luchando y formando a los jugadores de categorías inferiores”, afirma Rubén Espinosa, entrenador de un Club del Mar que está formado íntegramente por jugadores salidos de su cantera, sin haber acometido ningún fichaje.