Vuelve la acción al José Ramón Losada de Arteixo

Autocross en Arteixo Quintana

La Peña Autocross Arteixo se dispone a dar el banderazo de salida a una nueva temporada de automovilismo en el Circuito José Ramón Losada, ubicado en la localidad de Morás, con la primera de las dos sesiones de entrenamientos libres que organizarán a lo largo del presente año.

Durante toda la jornada de este sábado 7 de marzo, los pilotos y equipos podrán prepararse en el trazado arteixán de cara a un curso deportivo que promete ser emocionante tanto en el certamen autonómico como en el nacional. Las instalaciones del circuito se abrirán a las 8.00 horas para todo aquel interesado que desee acercarse a la disciplina del autocross, puesto que será una jornada de puertas abiertas de cara al público, que podrá así disfrutar de la vuelta a la acción de muchos de los protagonistas de los diversos campeonatos y categorías que los conforman.

Los vehículos comenzarán a salir a pista a las 9.00 horas, rodando hasta las 13.00 horas, cuando se realizará un pequeño parón antes del comienzo de la sesión vespertina, que arrancará a las dos y media y finalizará a las cinco y media de la tarde. Este formato de entrenamientos libres, que ha atraído a un número interesante de monturas en ediciones anteriores, algunas de ellas incluso de los mundos del rally o del rallymix, se repetirá durante el próximo verano antes de la prueba del Campeonato de España de Autocross (CEAX), que alcanzará en este año 2026 su trigésima edición, confirmándolo con una fecha consolidada en el calendario nacional de autocross.