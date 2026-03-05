Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Rallies

Vuelve la acción al José Ramón Losada de Arteixo

El circuito acoge este fin de semana la primera sesión de entrenamientos libres del año 2026

Redacción
05/03/2026 13:15
27º Campeonato de España del Autocross de Arteixo @quintana (1)
Autocross en Arteixo
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Peña Autocross Arteixo se dispone a dar el banderazo de salida a una nueva temporada de automovilismo en el Circuito José Ramón Losada, ubicado en la localidad de Morás, con la primera de las dos sesiones de entrenamientos libres que organizarán a lo largo del presente año.

Galería

Galería | El Rally de A Coruña, en imágenes

El público disfrutó de la velocidad en el tramo ArangaVer más imágenes

Durante toda la jornada de este sábado 7 de marzo, los pilotos y equipos podrán prepararse en el trazado arteixán de cara a un curso deportivo que promete ser emocionante tanto en el certamen autonómico como en el nacional. Las instalaciones del circuito se abrirán a las 8.00 horas para todo aquel interesado que desee acercarse a la disciplina del autocross, puesto que será una jornada de puertas abiertas de cara al público, que podrá así disfrutar de la vuelta a la acción de muchos de los protagonistas de los diversos campeonatos y categorías que los conforman.

Los vehículos comenzarán a salir a pista a las 9.00 horas, rodando hasta las 13.00 horas, cuando se realizará un pequeño parón antes del comienzo de la sesión vespertina, que arrancará a las dos y media y finalizará a las cinco y media de la tarde. Este formato de entrenamientos libres, que ha atraído a un número interesante de monturas en ediciones anteriores, algunas de ellas incluso de los mundos del rally o del rallymix, se repetirá durante el próximo verano antes de la prueba del Campeonato de España de Autocross (CEAX), que alcanzará en este año 2026 su trigésima edición, confirmándolo con una fecha consolidada en el calendario nacional de autocross.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

27º Campeonato de España del Autocross de Arteixo @quintana (1)

Vuelve la acción al José Ramón Losada de Arteixo
Redacción
Uno de los corredores cruzando el puente de Aranga

Santiago García y Néstor Casal ganan en A Coruña
Belen Cebey
Elena García posa con la medalla en el Open de Bulgaria

La coruñesa Helena García, subcampeona del Open de Bulgaria de taekwondo
Redacción
Los coches, en el circuito cerrado de O Parrote, con los barcos y la Marina de fondo

Iván Ares estrena el tramo urbano del Rally de A Coruña
María Varela