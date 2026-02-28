Santiago García y Néstor Casal ganan en A Coruña

Uno de los corredores cruzando el puente de Aranga Quintana

Santiago García y Néstor Casal, de la escudería Senra Sport, se han impuesto en la trigésima edición del Rallye de A Coruña. La dupla, a bordo de su Skoda Fabia RS Rally2, consigue así romper una hegemonía de triunfos que Víctor Senra había mantenido durante nueve años consecutivos. El piloto dumbriés no pudo acudir a esta edición por motivos de salud, pero la competición no decepcionó y dejó una vez más espectáculo por las carreteras de la comarca coruñesa.

Galería Galería | El Rally de A Coruña, en imágenes Ver más imágenes

García y Casal firmaron un tiempo final de 1:02:59.900, dos minutos y medio más rápido que sus principales perseguidores, Diego Varela y José Vieitez (1:05:30.800), de As Pontes Motorsport. El podio de la categoría reina lo completaron Adrián Díaz y Diego Rodríguez con su Toyota Yaris a cerca de un minuto de los segundos (1:06:23.100). A las puertas del bronce se quedó Iván Ares que junto a Borja Hernández hizo un tiempo final de 1:06:42.500.

Mañana accidentada

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana ha marcado el inicio de la jornada en el Rally de A Coruña en el tramo Betanzos-Coirós, dentro del término municipal de Betanzos.

El suceso tuvo lugar durante uno de los tramos del rally que discurren entre Betanzos y Coirós, cuando el piloto perdió el control del vehículo por causas que todavía se están investigando. El coche se salió de la vía e impactó contra un poste y parte del cierre perimetral de una vivienda situada en las inmediaciones del recorrido.

Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido y tuvo que ser evacuado al hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, no hubo que lamentar más personas afectadas, ya que el único herido fue el propio piloto. "Tiene roto el cúbito y el radio", confirma el concejal de Deportes de Betanzos, Ricardo Cheda. "El copiloto está bien y quedó dañado el muro y un poste de la luz. Se hará cargo el seguro del rally", añade.