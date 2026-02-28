La coruñesa Helena García, subcampeona del Open de Bulgaria de taekwondo

Elena García posa con la medalla en el Open de Bulgaria CEDIDA

El trabajo da sus frutos y Elena García abre la temporada como subcampeona del Open Internacional de Bulgaria G2 de taekwondo disputado en Sofía, puntuable para el Campeonato de Europa Senior. La coruñesa ganó tres combates y solo cedió ante la rusa Kosmicheva, repitiendo final de la Copa del Mundo Femenina.

Helena se impuso en tres combates, incluido uno frente a la española Belén Morán. El combate en la final fue muy igualado en los tres asaltos, aunque finalmente se decantó a favor de la deportista rusa.

No tuvo tanta suerte Carla Sesar, que el pasado jueves recibía el premio a la mejor deportista individual en los Premios Talento Base del DXT Campeón. A sus 17 años, la coruñesa se encontró en el primer combate con una dura oponente, la serbia Milica Milic, deportista con bagaje internacional y participación en el campeonato senior.

Ambas tendrán una nueva oportunidad dentro de dos semanas en el Open de Holanda, en el que intentarán volver a colarse en lo más alto y seguir sumando puntos de cara al Europeo.