La base más allá de los deportistas en los Premios DXT

Los Premios DXT Campeón al Talento Base premiaron en la categoría de Mejor Directivo a Carlos Devesa en representación del Básquet Coruña. Devesa fue, junto a Enrique Vázquez Caruncho y Cheché Bujía uno de los fundadores del club hace ahora treinta años, en el 1996. De la unión del Arteixo y el Club Baloncesto Ventorrillo nació el mítico Sondeos del Norte Básquet Coruña que se haría con el título de Copa Galicia el año de su fundación.

Carlos Devesa formó parte posteriormente de la directiva del club, ocupando el cargo de vicepresidente durante varios años y formando una dupla mítica con Caruncho, por aquel entonces presidente de la entidad. El Básquet Coruña firmó una de las mejores temporadas de su historia a nivel cantera en la 2024-25 con representación en Liga Gallega en todas las categorías. El club cuenta con más de 700 niños y niñas en su base.

Su hija, Ana Devesa y su nieta Blanca, recogieron el premio en su nombre de manos de Julio Flores, expresidente del Básquet Coruña: “Le hubiera encantado estar aquí para recoger este premio tan merecido. El baloncesto era su vida y sacrificó parte de su vida personal para crear esos vínculos”.

El Attica 21 Hotels OAR Coruña recibió el premio a Mejor Club de Formación por su labor de cantera. El club herculino, cuyo primer equipo regresó a División de Honor Plata esta temporada tras 17 años, cuenta con una cantera de más de 130 niños y niñas que se dejan ver en cada jornada por las gradas del San Francisco Javier.

El máximo exponente de esta base es el capitán del primer equipo, Diego Martínez, que hace unos meses levantó el trofeo de campeón de Primera Nacional y actualmente es una de las piezas más importantes del equipo en lo deportivo y en lo emocional. De la cantera oarista han salido jugadores de primer nivel que se encuentran esparcidos por el balonmano nacional como son los casos de Gonzalo Carró (Balonmano Nava), Sergio Sarasola (San Pablo Burgos) o Ángel Iglesias (Lanzarote).

Subió a por el premio Carlos Resch, presidente del club: “Para nosotros es importantísimo ensanchar la base. La clave es la base y desde ella se genera orgullo de pertenencia, club y resultados”.

El relevo de José Carlos Tuñas como Mejor Formador lo cogió un Ferenc Szabó que cumple 35 años desde su desembarco en A Coruña. Allá por el 1991, el húngaro llegó con una oferta de trabajo a una ciudad que se terminó convirtiendo en su casa. Practicante de pentatlón moderno, gimnasia artística o piragüismo, en A Coruña se hizo un nombre gracias a la halterofilia, deporte en el que fue campeón nacional de su país natal.

Ya en Galicia, se convirtió en un indiscutible protagonista de la historia del Club Halterofilia Coruña, del cual es presidente y donde a día de hoy sigue formando a jóvenes promesas del deporte. Por su manos pasan actualmente nombres como Digna Silo, Irene Blanco (que recogió el premio en nombre de Ferenc), Daniel García o Ruth Fuentefría. “Es un honor recibir este premio sabiendo la cantidad de deportes y entrenadores que hay en esta ciudad. Trabajamos mucho con la base en estos 35 años”, afirmó el húngaro en un vídeo, ya que no pudo asistir a la gala.

El galardón a la Mejor Proyección Deportiva recayó en manos del Compañía de María de hockey patines. Una manera de reconocer su gran labor formativa en categorías inferiores, de las que han salido y siguen saliendo infinidad de jugadores de primer nivel. El mayor exponente de esta cantera es el barcelonista Ignacio Alabart, que visitó al que fue su club en la previa del partido entre Liceo y Barça.

A Alabart se suman nombres como el de Ignacio Buruaga, capitán del equipo de OK Plata, además de la mayoría de integrantes del primer equipo y del filial. La pasada temporada, el CDM consiguió llegar a la final del Campeonato de España en las categorías infantil, juvenil y júnior, donde cedió en todas ellas contra el Barcelona, pero dejó buena nota del nivel de su cantera. “Como club de colegio es muy importante tener este reconocimiento porque hay un esfuerzo tremendo de mucha gente que se deja la vida. Los clubs de colegio tenemos una función importante de enganchar a los niños a hacer deporte”, dijo Josep Sellas.