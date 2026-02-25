Óscar Cruz y Miguel Mandayo volverán a dirigir la gala DXT

Miguel Mandayo y Óscar Cruz en la gala de 2025 Javier Alborés

Los jóvenes son el futuro. En muchos casos también el presente. Por eso DXT Campeón, primer diario deportivo de Galicia, organiza la segunda edición de los Premios al Talento Base DXT, en los que se reconocerán los éxitos, la dedicación y la trayectoria de los pequeños pero grandes deportistas, de sus entrenadores y de clubes y entidades de la ciudad.

Julia Ares diseña los premios DXT Campeón al Talento Base Más información

La cita será este jueves con el Palacio de la Ópera como sede a las 19.30 horas y volverá a tener a Óscar Cruz y Miguel Mandayo como conductores. Un homenaje al deporte coruñés en general y a todas aquellas personas que con su esfuerzo permiten que los niños y niñas de A Coruña y su entorno puedan no solo practicar sino disfrutar de sus disciplinas favoritas.

La calidad de la cantera coruñesa está demostrada. A lo largo de los últimos años han sido numerosos los deportistas que, desde sus clubes y equipos de formación, se subieron a podios en Campeonatos de España, Europeos e incluso Mundiales, con algunas de las más firmes promesas nacionales en diferentes disciplinas que se han criado deportivamente en campos, polideportivos o piscinas repartidos por la ciudad.

Pero cuando hablamos de deporte base siempre hay que tener en cuenta algo más, no solo los resultados que se cosechan. Lo fundamental, nunca tiene que perderse de vista, es la educación. Los valores de compañerismo y deportividad van a acompañar a los más pequeños a lo largo de todas sus vidas, lo mismo sucede con los hábitos de vida saludable.