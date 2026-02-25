Mi cuenta

Julia Ares diseña los premios DXT Campeón al Talento Base

La artista coruñesa ha creado quince piezas únicas a partir de esmalte a fuego sobre cobre con una base de madera

Sergio Baltar
25/02/2026 04:10
Julia Ares posa junto a su escultura en el Paseo Marítimo
Julia Ares posa junto a su escultura en el Paseo Marítimo
Patricia G. Fraga
Este jueves 26 de febrero a las 19.30 horas, con el Palacio de la Ópera de nuevo como escenario, vuelven los Premios DXT al Talento Base. Estos galardones vivirán su segunda edición después del éxito de una primera gala, celebrada en 2025, con la que arrancó lo que pretende convertirse en una cita tradicional del deporte de la ciudad.

Los premios que se entregarán este año han sido diseñados por la artista local Julia Ares, que ha creado quince piezas únicas con materiales reciclados y sostenibles a partir de esmalte a fuego sobre cobre con una base de madera. Cada una de las categorías tendrá su propio galardón, que se diferenciará a la perfección de los demás por la inscripción, pero también por otros detalles que se descubrirán el propio día de la gala.

Organizada por DXT Campeón, primer diario deportivo de Galicia, el evento es punto de encuentro del tejido deportivo coruñés. También para celebrar sus grandes conquistas con la entrega de once premios a los más destacados durante el año anterior, el 2024, tanto por sus resultados como su entrega y dedicación para la formación y desarrollo de los futuros campeones.

En la segunda edición se volverá a premiar a los mejores durante el año 2025, con los galardones de Mejor Deportista Femenina Individual; Mejor Deportista Masculino Individual; Mejor Deportista Femenina de Equipo y Mejor Deportista Masculino de Equipo.

También se premiará a distintas trayectorias a través de los reconocimientos a Mejor Formador/a; Mejor Club; Mejor Proyección Deportiva; Mejor Iniciativa Inclusiva; Mejor Directivo/a o Federativo/a; Mejor Proyecto Educativo y Apoyo Empresarial.

