O Noso Deporte | Rallies

Un problema de salud obliga a parar a Víctor Senra

El piloto dumbriés no iniciará la temporada del Campeonato Gallego

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/02/2026 16:17
Victor Senra David Vazquez Nacho Carballeira 2
Victor Senra y David Vázquez en una imagen de archivo
Nacho Carballeira
El piloto de rally Víctor Senra no empezará la temporada 2026 del Campeonato Gallego. Así lo ha confirmado el propio dumbriés a través de sus redes sociales. El motivo es la prescripción médica a raíz de un problema cardiaco que "necesito controlar". 

Instantánea del Rally de A Coruña 2025

El karting de As Pontes inaugurará la temporada gallega de rally

"No es una decisión fácil, ya que sabéis lo que significa para mí estar en cada rally, sentir vuestro apoyo y defender el número uno un año más. Ahora toca parar, cuidarse y hacer las cosas bien para volver más fuerte. La salud es lo primero e iré a los rallies para disfrutarlos desde fuera. Nos vemos pronto en los tramos", escribió Senra en su comunicado.

Víctor Senra no es solo el vigente campeón del Campeonato Gallego de rally, sino que ha conseguido imponerse en las últimas nueve ediciones de manera consecutiva. Desde 2016, cuando ganó Alberto Meira, la competición no conoce otro ganador que no sea Senra, algo que podría cambiar esta temporada, aunque el dumbriés no descarta volver a ponerse al volante antes de su finalización.

El Campeonato Gallego de Rallies tendrá una vez más nueve pruebas puntuables. La primera prueba puntuable será la edición número 30 del Rally do Cocido de Lalín, que se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo. En detrimento de la de A Coruña, se ha incluido la de Ourense-Ribeira Sacra, que cumplirá su edición número trece este año y cerrará la temporada entre el 6 y el 8 de noviembre. Por el medio, Noia, Mariña Lucense, Pontevedra, Sur do Condado, Ferrol, Comarca do Carballiño y San Froilán. 

En marzo de 2025 tuvo lugar el Rally de A Coruña, pero no repetirá en este 2026. De hecho, no está incluido en el calendario de la FGA porque, tal y como anunció la propia Federación junto a la organización del evento hace unas semanas, el rally de A Coruña ha tomado la decisión de desvincularse del campeonato gallego para convertirse en una de las citas puntuables para el Tour European Rally (TER) y el Tour European Rally Historic.

Victor Senra David Vazquez Nacho Carballeira 2

