Ignacio Mateo estrena su vitrina profesional

El deporte coruñés no deja de acumular éxitos en los últimos años. A una interminable lista de nombres se ha añadido este fin de semana el de Ignacio Mateo. El joven golfista nacido en el año 2001 consiguió levantar su primer título profesional tras proclamarse campeón de la Taça Joaquim Oliveira del circuito portugués de PGA (Professional Golf Association). “Volví a casa el sábado por la noche y ya vi a todos mis entrenadores y a mi familia. Ha sido un poco loco el volver y celebrarlo con la gente cercana, pero estoy muy contento”, afirma.

El pasado septiembre ya había ganado la clasificatoria del Open de España, pero este ha sido el primer campeonato de más de un día en que se ha alzado con el trofeo de vencedor. Y lo hizo de una manera épica a la par que inusual en su deporte: teniendo que jugar ocho hoyos de desempate.

Ignacio llegó a la Taça Joaquim Oliveira con el objetivo de valorar su nivel tras una larga pretemporada de varios meses. Con la mente más puesta en torneos posteriores y tratando de eliminar de ella una mala experiencia en los Alpes el año pasado, se desplazó hasta el país vecino, donde compitió contra jugadores locales, así como españoles e ingleses. De hecho, el coruñés ha sido el primer jugador que gana este torneo sin haber nacido en el país luso.

Llevaba dos días casi sin hacer errores y en el hoyo 16 de 18 hice un cuádruple bogey

“El primer día terminé en primera posición ya, pero tenía mucha gente detrás muy cerca. A un golpe tenía a dos personas. El segundo día empecé muy bien y me distancié bastante del resto, llegó un momento en que tenía cinco golpes de ventaja. Iba aguantando muy bien, jugando muy sólido, sin ningún error y, de la nada, llevaba dos días casi sin hacer errores y en el hoyo 16 de 18 hice un cuádruple bogey (cuatro golpes por encima de ‘lo ideal’). Pasé de tener una ventaja de tres golpes a ir perdiendo de uno”, explica Ignacio.

Con tan solo dos hoyos por delante, Ignacio tuvo que pasar de un juego conservador a uno más agresivo si quería tener opciones de regresar a A Coruña con el trofeo en sus manos y así lo hizo. No pudo ser en el 17, pero un gran segundo golpe en el 18 con el que dejó la bola a golpe de put le permitió recortar la distancia con Tomás Guimaraes y enviar el torneo al desempate, algo que “no es nada habitual. Suele pasar en uno de cada cinco torneos, igual uno de cada siete. No hay una posibilidad muy grande de que dos personas empaten a los mismos golpes en 36 hoyos”.

Factor mental

“Se juega el desempate hasta que uno de los dos jugadores haga un golpe menos que el otro en algún hoyo. Resultó que empatamos siete hoyos seguidos, que es una barbaridad, en mi vida me ha pasado algo igual y creo que no me va a volver a pasar. Al final le gané en el octavo hoyo haciendo birdie de una vez por todas”, recuerda Ignacio sobre ese eterno desempate que prolongó hasta las dos horas de juego.

En el golf, al igual que en cualquier otro deporte, cuando tienes un bache inesperado en el camino como el de Ignacio en el hoyo 16, es casi más importante el factor mental que el deportivo, el cómo te repones de ese golpe para levantarte a tiempo de solventarlo. Eso fue lo que logró hacer a la perfección el coruñés este fin de semana en Portugal: “Trabajo con un psicólogo desde hace muchos años y cuando hice el hoyo dramático ese pensé en todas las cosas que había trabajado con él y en que tenía una oportunidad de ponerlas en práctica. Calmarte, sacar garra, sacar cosas positivas de lo que te pasa... Y fui capaz de verlo como una oportunidad para probarme yendo por detrás. Así que saber sacar las cosas buenas y acordarme de lo que había trabajado con mi psicólogo me ayudó, sin duda”.

Una victoria que se celebró también desde la Federación Gallega de Golf: “La victoria de Ignacio en Portugal confirma su ascenso como uno de los mayores valores del golf profesional gallego. Aún es muy joven y en la federación estamos convencidos de que llegará lejos, por eso siempre lo hemos apoyado de manera decidida”, afirmó el presidente, Mario Covelo.

Nuevos horizontes

Ganar en Portugal no estaba, en un principio en la hoja de ruta de Ignacio para este inicio de temporada. El coruñés buscaba sensaciones de cara a su principal foco, el Sunshine Tour de Sudáfrica. “Quería sacar cosas positivas de la semana y nada más positivo que una victoria. Creo que jugué muy bien y que supe mantener bastante bien la compostura”, reconoce.

A mediados del próximo mes de marzo Ignacio viajará a Sudáfrica para participar en la escuela del circuito local, uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo. Esta fase actúa a modo de previa para el torneo principal, que se disputa más adelante este mismo año. El objetivo de Ignacio, conseguir la ‘tarjeta’ para el circuito. “Me parece una muy buena oportunidad para poder crecer profesionalmente. Tengo muchas ganas. Si todo va bien, jugaré en Sudáfrica este año. Si no va bien, vuelvo a Europa y juego el circuito portugués y el circuito español de la PGA (para los que no necesita pasar por la escuela)”, afirma el golfista coruñés.

Pero en su punto de mira, más a medio plazo está un objetivo mayor: “Me gustaría este año poder jugar por primera vez la escuela de clasificación del circuito europeo, el DP World Tour, y ver si tengo el nivel suficiente. Para mí participar ya estaría muy bien”, sentencia Ignacio.