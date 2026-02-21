Arranca el camino del Marineda hacia el posible primer título de su historia

La plantilla del Marineda en el Palacio de Riazor Javier Alborés

El Marineda arranca hoy con toda la ilusión del mundo el camino hacia el que puede ser el primer título de su todavía breve historia. El equipo coruñés disputa hoy la segunda semifinal de la Copa Princesa (20.00 horas en Raspeig) contra el equipo anfitrión del torneo. El Marineda ya jugó en esa pista esta temporada en la competición liguera, de donde consiguió salir con un resultado favorable de 0-2.

En la OK Plata masculina, el Compañía de María cambia de manera provisional Elviña por el Palacio de los Deportes de Riazor, donde se medirán hoy a partir de las 12.30 horas al filial del Reus. El otro equipo coruñés de la categoría, el Dominicos, jugará mañana domingo a las 20.15 horas contra el Alpicat en Monte Alto. Una oportunidad de oro para los herculinos de reengancharse a los puestos de cabeza, ya que se trata del colista.

En OK Bronce abre la jornada el filial del Liceo, que se encuentra en media tabla y visita al colista Urdaneta hoy a las 18.00 horas. Esta tarde será el turno también del Oleiros, que recibe en el Valle Inclán al Patinalon, también de la zona baja, a partir de las 18.30 horas. Para mañana queda el filial del Compañía de María, necesitado de puntos y trasladado también al Palacio para medirse al Santutxu (12.45 horas).

En rugby, tras caer la semana pasada con honor en el campo del segundo clasificado, el CRAT recibe hoy (16.30 horas) al líder imbatido de División de Honor, El Salvador. A pesar de los buenos resultados de las últimas semanas, las coruñesas se encuentran empatadas a puntos con los dos últimos clasificados, Pozuelo y Sant Cugat, a falta de tres jornadas para el final.

En baloncesto, Maristas quiere ser aún más líder de Liga 2. De ganar hoy a Cortegada (19.30 horas), se pondría a cuatro victorias de uno de sus principales perseguidores y a tres del otro, ya que Ibaizabal y León juegan entre sí esta jornada.

En voleibol, el Zalaeta tiene mañana una salida, a priori, amena contra el Vp Madrid, a quien se mide a las 13.00 horas a domicilio. En Primera Nacional, el Oleiros femenino recibe hoy (16.15 horas) al filial del Emevé en un duelo clave por la salvación. En la zona alta está el Ciudad de A Coruña, que recibe mañana (12.00 horas) al Getxo en el Barrio de las Flores. El Oleiros masculino visita hoy (16.00 horas) al Sporting.