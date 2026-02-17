El coruñés de Monte Alto que destronó al padre de David Bisbal

“No pude hacer nada. Se escurría como una anguila”, retrató José Bisbal Carrillo al tipo que le destronó. El padre de David se convirtió en una leyenda en Almería mucho antes de que naciese su hijo, cantante de éxito enfocado a una profesión muy diferente a la de su progenitor, que tuvo en el cuadrilátero su operación triunfo para llegar a convertirse en el primer boxeador de Almería en ceñirse el cinturón de campeón de España. Hasta que una noche de octubre de 1963 en una velada organizada en el Gran Price, el templo del boxeo en Barcelona, se le escurrió una anguila entre los puños, un coruñés de Monte Alto, Ramón Casal Casais, héroe de barrio que contribuyó a poner a A Coruña en el mapa de la edad dorada del boxeo español.

Moncho Casal se forjó en un barrio que entonces era de aluvión, en el que se abrían calles, se levantaban viviendas y la chavalada se reunía en espacios como el Campo de Marte. Frente a ese pulmón había nacido Luis Suárez Miramontes. Pero allí no solo corría la pelota, se organizaban también combates entre chiquillos que querían emular a unos ídolos de los que llegaban referencias a través de las crónicas periodísticas o radiofónicas, en las que se manejaban las palabras para sublimar la épica de cada combate. A Casal le impactaba la mística de Fred Galiana, un toledano que se llamaba Exuperancio y al que rebautizaron tras conquistar en París el campeonato de Europa del peso pluma.

Galiana era el maestro de la esquiva y el desplante ante el rival, así que Casal quiso tomar ese estilo y dar el paso del Campo de Marte al gimnasio. Uno de los más florecientes en los años sesenta en la ciudad era el del Centro Cultural y Deportivo Santa Lucía, en la calle Monforte, cerca de donde hoy se ubican los nuevos juzgados. Allí se organizaban lo mismo verbenas amenizadas por orquestas que veladas amateurs de boxeo en las que cruzaban sus puños los alumnos más avezados de los gimnasios de la ciudad y alrededores. Allí conoció Casal a José Luis Vidal, entrenador y sobre todo mentor que ya había moldeado a un campeón de España en la ciudad, a Francisco Beltrán, el ‘Toro del Matadero’, un hijo de coruñeses nacido en la emigración cubana que regresó a casa en su adolescencia, se ejercitaba en la Sala Calvet, y en mayo de 1945 se convirtió en campeón de España del peso ligero en la Plaza de Toros.

Vidal sabía como forjar un campeón y puso sus ojos en Monchiño, aquel chavalito de Monte Alto que acumulaba combates y, necesitado de ingresos, dio el salto al profesionalismo con apenas 20 años, apenas dos después de subirse a un ring con la camiseta de tirantes que todavía distingue a los amateurs, categoría en la que fue segundo en el campeonato de España. “En dos meses le haré campeón”, dijo. Casal le creyó. Tampoco tenía nada que perder y sí mucho por ganar. Empezó a entrenar cuatro horas al día y a vivir solo para el boxeo, aparcó su fama de bon vivant que con el tiempo le relacionó con Marilyn, una amiga que frecuentaba las noches sin final en el Papagayo, y si caía algún pitillo era a escondidas y muy de vez en cuando. En el otoño de 1963 llegó la llamada desde Barcelona. Le ofrecían ser el rival en la primera defensa de Bisbal, el nuevo campeón del peso gallo (no más de 53,3 kilos), que se había desplazado a vivir a la ciudad catalana apoyado por unos promotores que a no tardar le querían promocionar hasta disputar el titulo europeo.

Con el tiempo a Casal le costaba dar el peso, pero a aquella cita en Barcelona llegó fino. Tenía una buena bolsa y además había firmado un derecho a revancha si la cosa salía mal. No fue así. Se plantó ante Bisbal, ante el que ya había perdido en un combate previo en marzo de 1962, rápido de piernas y de manos. “Tiene buena pegada”, le había advertido el estratega Vidal. Ni le tocaron la cara. “Le tuve groggy varias veces”, deslizó Casal tras la victoria, que llegó a los puntos, pero sin polémicas. Cuando Bisbal se proclamó campeón en su ciudad se montó una caravana con cuarenta coches de caballos para escoltarle entre la algarabía de la gente. Casal regresó a A Coruña de madrugada y apenas fue recibido por la corporación días después en un acto institucional en María Pita, con el alcalde Sanjurjo de Carricarte al frente. “No hay demasiada afición al boxeo en la ciudad”, disculpó Casal. Pero fue a más entre sus vicisitudes e incluso ayudó a que germinasen nuevos talentos como los de los hermanos Barral, Mero y Toñín, también de Monte Alto.

Casal tocó el cielo mientras Bisbal trataba de rehacerse. Ambos trazaron estimables carreras con sonadas incursiones en el extranjero. La más legendaria del púgil coruñés sucedió en febrero de 1964 cuando batió en París al excampeón mundial de los gallos Alphonse Halimi y se situó al filo de competir por el título europeo. Entonces lo combates se sucedían sin apenas tiempo para el resuello y poco después, en mayo, perdió el cinturón que le había arrebatado a Bisbal ante el madrileño Félix Alonso. Lo recuperó ante el mismo rival en una revancha escenificada en Carballo, pero lo volvió a perder en Madrid esta vez ante José Arranz, con el que perdió en Lugo dos semanas después en su intento de darle la vuelta de nuevo a su destino.

David Bisbal con su padre José ARCHIVO

Los años siguientes le vieron pelear y caer ante el emergente José Legrá e incluso volver a ganar y a perder el entorchado nacional ante su gente en la Plaza de Toros coruñesa. Ya había dado el salto al peso pluma. Cuando empezó 1969 anunció que aquel año iba a ser el último y quizás por eso se permitió un último guiño al pasado más glorioso con un combate contra Bisbal en la Polideportiva de Riazor. Ganó el almeriense a los puntos, sin discusión. El último combate de Casal fue en octubre de 1969, cuando tenía 29 años. Más tiempo prolongó su carrera José Bisbal, que llegó incluso a pelear en Estados Unidos y colgó los guantes en 1976.

La vida tras el boxeo transitó para Casal entre algún negocio de hostelería, estancias en Londres y un retiro final en Orihuela, donde curiosamente vivió sus últimos años su ídolo Galiana, que murió tras varios años con Alzheimer, la enfermedad que también tiñó el ocaso de Bisbal, fallecido la pasada semana en Almería. Casal se fue para siempre 2014. Pero queda el recuerdo.