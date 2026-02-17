El Atlántico gana el oro nacional júnior por cuarto año seguido

El equipo júnior del Club Esgrima Atlántico, en los alto del podio del Campeonato de España Cedida

El Club Esgrima Atlántico revalidó el pasado fin de semana su corona de campeón de España júnior, título que recae en el equipo coruñés por cuarto año consecutivo. San Kim, Federico de Michieli, Antón Rodríguez y Jorge Permuy fueron los tiradores de la formación entrenada por Yann Breteau, que sumó a este éxito dos platas más, una por equipos sub-23 y otra individual júnior. Un gran éxito para la cantera de la ciudad.

El Atlántico acudía al Nacional como favorito. Después de ganar tres años seguidos, no era ninguna sorpresa su presencia en lo más alto del podio, para lo que tuvieron que imponerse en la final al Club Ateneo de Madrid. Kim, De Michieli, Rodríguez y Permuy lo hicieron por un marcador de 45-36 con el que revalidaron su hegemonía nacional.

San Kim, además, volvió del campeonato con tres medallas colgadas de su cuello. Porque en la competición individual júnior se alzó con el subcampeonato y también participó de la plata por equipos en la categoría sub-23 junto a Germán Ferreiro y Federico De Michieli y Jorge Permuy, que también hicieron doblete con el júnior. Un intenso campeonato que terminó con pleno de éxitos para los coruñeses.