Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Esgrima

El Atlántico gana el oro nacional júnior por cuarto año seguido

San Kim se colgó otras dos medallas con el subcampeonato individual júnior y la plata por equipos en la categoría sub-23

María Varela
María Varela
17/02/2026 16:27
El equipo júnior del Club Esgrima Atlántico, en los alto del podio del Campeonato de España
El equipo júnior del Club Esgrima Atlántico, en los alto del podio del Campeonato de España
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Esgrima Atlántico revalidó el pasado fin de semana su corona de campeón de España júnior, título que recae en el equipo coruñés por cuarto año consecutivo. San Kim, Federico de Michieli, Antón Rodríguez y Jorge Permuy fueron los tiradores de la formación entrenada por Yann Breteau, que sumó a este éxito dos platas más, una por equipos sub-23 y otra individual júnior. Un gran éxito para la cantera de la ciudad.

Manel Villadóniga: “Me retiré después de los Juegos del 92, fui reserva y por números merecía estar”

Más información

El Atlántico acudía al Nacional como favorito. Después de ganar tres años seguidos, no era ninguna sorpresa su presencia en lo más alto del podio, para lo que tuvieron que imponerse en la final al Club Ateneo de Madrid. Kim, De Michieli, Rodríguez y Permuy lo hicieron por un marcador de 45-36 con el que revalidaron su hegemonía nacional.

San Kim, además, volvió del campeonato con tres medallas colgadas de su cuello. Porque en la competición individual júnior se alzó con el subcampeonato y también participó de la plata por equipos en la categoría sub-23 junto a Germán Ferreiro y Federico De Michieli y Jorge Permuy, que también hicieron doblete con el júnior. Un intenso campeonato que terminó con pleno de éxitos para los coruñeses. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega

Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega
María Varela
Henar controla el esférico ante Marina en el partido contra el Madrid CFF

El brazalete itinerante del Deportivo
Bea Arrizado
Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter
Armando Palleiro
Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia

Fichajes de invierno para ponerse la camiseta
Israel Zautúa