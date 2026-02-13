Mi cuenta

O Noso Deporte | Futbolín

Veni-Calviño y Klissman-Fani se imponen en el Open 981

El torneo brindó una jornada de diversión, competitividad y futbolín en estado puro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/02/2026 04:10
El pasado sábado el Bar Futbolín 981 de A Coruña acogió una nueva jornada de futbolín con el Open 981. Se trató de un campeonato a nivel nacional que reunió tanto a parejas de la propia ciudad como de otros rincones de otros rincones de España como pueden ser Asturias o Castilla y León.

El torneo estuvo dividido en dos divisiones según el nivel de los participantes. En la primera división se impusieron Veni y Calviño tras ganar en la final a Varela y Borja. En la primera ronda eliminatoria ganaron a Kaki y Couto, en octavos de final a Klissman y Fani y en cuartos Santalla y Brais.

En la segunda categoría se hizo con el triunfo la pareja formada por Klissman y Fani, que entraron directamente en los octavos de final. Una ronda en la que consiguieron superar a Xuco y Vispo. En cuartos ganaron a CMA y Aarón y en semifinales a Iván y Diego para plantarse en la gran final del torneo. En el partido por el título les esperaba la pareja formada por Juan Zas y Roi, a quien también fue capaz de imponerse la de Klissman y Fani.

El Open 981 arrancó a las 16.00 horas en el Bar 981 y se extendió a lo largo de toda la tarde y parte de la noche brindando a sus participantes una jornada entera de diversión, competitividad y futbolín en estado puro.

Este local acoge todas las semanas otra competición en formato de liga con hasta cuatro divisiones que cuenta con más de cincuenta parejas en esta temporada 2025-26. De vez en cuando se organizan campeonatos o torneos excepcionales como fue el Open 981 la semana pasada. De hecho, hoy viernes habrá un nuevo torneo en el local ubicado en el número 6 de la rúa Juan González Rodríguez. Se tratará de un torneo de parejas ciegas, es decir, aleatorias. Un estilo de competición que ya se dio hace dos semanas en el mismo local, el pasado sábado 30 de enero.

