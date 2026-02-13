La Xunta completa la remodelación del complejo de Elviña I

Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña Patricia G. Fraga

El conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, visitaron ayer el Complejo Deportivo de Elviña I para comprobar el resultado de las obras llevadas a cabo con el objetivo de impulsar la modernización, la funcionalidad y la seguridad de estas instalaciones. Estas mejoras se suman a las realizadas en los campos de fútbol, lo que supuso una inversión global de 3,4 millones de euros. Próximamente, además, se procederá a la reforma del pabellón de Elviña II, con problemas estos días a causa de las goteras, con otro millón de euros de presupuesto.

En Elviña I, se actuó tanto en la cubierta como en la envolvente del edificio para mejorar la eficiencia energética. En el interior, se pasó revista a la iluminación, la climatización y el saneamiento. Asimismo se mejoró la accesibilidad y la seguridad con la instalación de un ascensor y de señalización, se renovó el material deportivo y se crearon nuevos espacios como salas de actividades o una ludoteca. Los usuarios, como destacó el conselleiro, contarán con pabellón, gimnasio, piscina y vestuarios renovados que permitirán la práctica deportiva en las mejores condiciones de seguridad y confort.

Las obras en el complejo deportivo completaron las que ya se habían realizado en los campos de fútbol, donde se sustituyó el césped artificial y se renovó la iluminación, además de la construcción de una nueva cubierta de tribuna, con mejora del pavimento, los vestuarios y la galería de acceso.

Diego Calvo recordó que están pendientes las reformas de otros complejos deportivos de la ciudad, en los que está a la espera de que el Concello avance en las tramitaciones. Es el caso del de Sardiñeira, donde ya se realizó una reparación parcial de la cubierta y se prevé una inversión de 2,5 millones de euros; y el del Agra I, con un presupuesto previsto de alrededor 2,8 millones de euros. En las instalaciones de gestión directa de la Xunta ya se completaron las reformas de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas (2 millones).

Diego Calvo incidió en que estas iniciativas se enmarcan en el compromiso del Gobierno gallego con las infraestructuras deportivas de la ciudad para promover el bienestar y la salud de la ciudadanía, dotándola de unas instalaciones apropiadas para la práctica del deporte y la actividad física.