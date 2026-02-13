Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Polideportivo

La Xunta completa la remodelación del complejo de Elviña I

Diego Calvo y Roberto García comprobaron el resultado de las obras, que contaron con una inversión de 3,4 millones de euros

Esther Durán
13/02/2026 16:45
Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, visitaron ayer el Complejo Deportivo de Elviña I para comprobar el resultado de las obras llevadas a cabo con el objetivo de impulsar la modernización, la funcionalidad y la seguridad de estas instalaciones. Estas mejoras se suman a las realizadas en los campos de fútbol, lo que supuso una inversión global de 3,4 millones de euros. Próximamente, además, se procederá a la reforma del pabellón de Elviña II, con problemas estos días a causa de las goteras, con otro millón de euros de presupuesto.

En Elviña I, se actuó tanto en la cubierta como en la envolvente del edificio para mejorar la eficiencia energética. En el interior, se pasó revista a la iluminación, la climatización y el saneamiento. Asimismo se mejoró la accesibilidad y la seguridad con la instalación de un ascensor y de señalización, se renovó el material deportivo y se crearon nuevos espacios como salas de actividades o una ludoteca. Los usuarios, como destacó el conselleiro, contarán con pabellón, gimnasio, piscina y vestuarios renovados que permitirán la práctica deportiva en las mejores condiciones de seguridad y confort.

Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Patricia G. Fraga

Las obras en el complejo deportivo completaron las que ya se habían realizado en los campos de fútbol, donde se sustituyó el césped artificial y se renovó la iluminación, además de la construcción de una nueva cubierta de tribuna, con mejora del pavimento, los vestuarios y la galería de acceso.

Diego Calvo recordó que están pendientes las reformas de otros complejos deportivos de la ciudad, en los que está a la espera de que el Concello avance en las tramitaciones. Es el caso del de Sardiñeira, donde ya se realizó una reparación parcial de la cubierta y se prevé una inversión de 2,5 millones de euros; y el del Agra I, con un presupuesto previsto de alrededor 2,8 millones de euros. En las instalaciones de gestión directa de la Xunta ya se completaron las reformas de Monte Alto, Agra II y Monte das Moas (2 millones).

Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Visita de Diego Calvo y Roberto García a las nuevas instalaciones del complejo deportivo de Elviña
Patricia G. Fraga

Diego Calvo incidió en que estas iniciativas se enmarcan en el compromiso del Gobierno gallego con las infraestructuras deportivas de la ciudad para promover el bienestar y la salud de la ciudadanía, dotándola de unas instalaciones apropiadas para la práctica del deporte y la actividad física. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León

Choque de rachas entre Dépor y Castellón en Castalia
Zeltia Regueiro
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta

Cara a cara dos meses después, cosas del calendario asimétrico
Israel Zautúa
Phil Scrubb, en un partido con el Palmer contra el Gipuzkoa

El día de la marmota de Phil Scrubb
Chaly Novo
Un aficionado del Dépor junto a Patiño el día del aplazamiento del Dépor-Tenerife del curso pasado

El club pregunta a LaLiga, ante el anuncio de alerta roja en Castellón
Zeltia Regueiro