El medio maratón de A Coruña llega a los 3.000 participantes

Salida de la media maratón c21 2025 Concello da Coruña

No hay billetes, o más bien, dorsales. Ese es el cartel que ha colgado el medio maratón C21 por segunda vez en pocas semanas. Tras agotar las 2.500 plazas ofertadas inicialmente, este miércoles se abrió la venta de 500 dorsales extra que han volado en apenas una hora para dejar la participación de la prueba coruñesa en 3.000 personas.

La C21 batirá así su récord de participantes, algo que ya había conseguido con los 2.500, pero que deja la cifra aún más por encima. Pero la participación no se limita solo a la prueba de 21 kilómetros, sino que la prueba complementaria de 5 kilómetros que se disputa el mismo día (domingo 1 de marzo) también ha agotado los 2.000 dorsales que tenía disponible, por lo que serán 5.000 las personas que corran por las calles de la ciudad esa mañana.

Una respuesta espectacular por parte de los corredores y corredoras de A Coruña, que pondrán a prueba su capacidad de resistencia, perseverancia y coraje para recorrer los 21.097 metros de los que constará la prueba para terminar cruzando la línea de meta en un entorno privilegiado como la plaza de María Pita.

Recorrido

La carrera, que tendrá lugar el 1 de marzo, saldrá una vez más de la avenida de Montoto y discurrirá por la avenida de la Marina, Cantón Grande, Cantón Pequeño, plaza de Mina, Sánchez Bregua, plaza de Ourense, avenida Linares Rivas, avenida Primo de Rivera, plaza de la Palloza, avenida del Ejército, Ramón y Cajal, Pérez Ardá y Salvador de Madariaga, donde se llevará a cabo el primer cambio de sentido de la prueba.

Los corredores repetirán recorrido en sentido opuesto hasta llegar a Ramón y Cajal, donde enlazarán con Alcalde Marchesi, rotonda de la Gaiteira, Posse y el lateral de la avenida del Ejército para acceder a terrenos portuarios, desde donde se continuará hacia la rotonda de San Diego y la carretera del Peirao Este en un tramo de ida y vuelta antes de regresar hacia el centro urbano desde la rotonda interior del puerto.

Los participantes volverán a Linares Rivas, plaza de Ourense, Sánchez Bregua y plaza de Mina, en esta ocasión para tomar dirección Juana de Vega y San Andrés. Deberán continuar por la calle Alta y Pedro Barrié de la Maza, pasando por la rotonda de las Catalinas, avenida de Buenos Aires y Manuel Murguía hasta la rotonda de Esclavas, donde darán la vuelta.

Una vez alcanzada la zona del Matadero por el paseo marítimo, se avanzará hasta el acuario y se regresará por avenida Pedro Barrié de la Maza, calle Sol, San Andrés y rúa Nova, antes de atravesar de nuevo el Cantón Grande, la avenida de la Marina y Puerta Real para llegar a la meta en María Pita.