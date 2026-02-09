Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Taekwondo

Medallas para Carla Sesar y Helena García en el Campeonato de España

Carla se proclamó campeona absoluta ganando 2-0 todos sus combates con tan solo 17 años

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/02/2026 11:13
Carla Sesar celebra su victoria en el Campeonato de España absoluto
Carla Sesar celebra su victoria en el Campeonato de España absoluto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El taekwondo coruñés sigue cosechando éxitos. Este pasado fin de semana se disputó en la localidad alicantina de Torrevieja el Campeonato de España en categoría absoluta, hasta donde viajaron Carla Sesar y Helena García.

Carla Sesar: “Siempre intento dar lo mejor de mí misma y llegar a lo más alto”

Más información

Carla Sesar, que con tan solo 17 años compitió en una categoría superior a la suya, la absoluta de -57 kilos, empezó su andadura ante la extremeña Perla Santamaría. En su camino hacia la gran final, dejó atrás también a Maialen Rentería, de Euskadi, y a Eva Blesa, de Cataluña. Ya con la medalla asegurada, Carla Sesar tenía solo por delante a la también catalana Judit Merlós. La coruñesa no se puso nerviosa y, al igual que en sus anteriores combates, se impuso por dos asaltos a cero. De esta manera, Carla Sesar se convirtió en la nueva campeona de España absoluta en el peso de menos  de 57 kilos.

Por su parte, Helena García se impuso a la andaluza Amanda Jiménez en la primera ronda de la categoría de menos de 73 kilos. Su siguiente escollo en el campeonato fue la catalana Julia Fernández, a quien también logró superar. En semifinales le esperaba la balear Andrea Naiara León. Helena también ganó ese combate y se plantó en la gran final, donde su rival fue la andaluza Belén Román.

Helena García, primera por la izquierda, en el podio de la Copa del Mundo femenina

Plata para la coruñesa Helena García en la Copa del Mundo femenina

Más información

El decisivo fue un combate igualado entre ambas taekwondistas, pero que finalmente cayó del lado de la luchadora andaluza por dos asaltos a uno. Aún así, Helena consiguió colgarse la medalla de plata en el Campeonato de España, cerrando así, una vez más, una jornada de grandes resultados para el taekwondo coruñés.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una carrera del 2025 en el circuito José Ramón Losada de Arteixo

Arteixo acelera para ser sede del Campeonato de Europa de Autocross
Raúl Ameneiro
Los jugadores del Dépor celebran un gol en el partido de la temporada 2024-25 en Castalia

El Dépor se rearma a tiempo para buscar el asalto al ascenso directo en Castalia
Lucía Dávila
Los Seahawks celebran su segundo título de NFL

Los Seahawks bailan a los Patriots al ritmo de Bad Bunny (13-29)
EFE
Riki Rodríguez, en su debut con el Deportivo ante el Albacete

Riki Rodríguez, una 'estrella' por debajo del radar
Xurxo Gómez