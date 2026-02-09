Medallas para Carla Sesar y Helena García en el Campeonato de España

Carla Sesar celebra su victoria en el Campeonato de España absoluto Cedida

El taekwondo coruñés sigue cosechando éxitos. Este pasado fin de semana se disputó en la localidad alicantina de Torrevieja el Campeonato de España en categoría absoluta, hasta donde viajaron Carla Sesar y Helena García.

Carla Sesar, que con tan solo 17 años compitió en una categoría superior a la suya, la absoluta de -57 kilos, empezó su andadura ante la extremeña Perla Santamaría. En su camino hacia la gran final, dejó atrás también a Maialen Rentería, de Euskadi, y a Eva Blesa, de Cataluña. Ya con la medalla asegurada, Carla Sesar tenía solo por delante a la también catalana Judit Merlós. La coruñesa no se puso nerviosa y, al igual que en sus anteriores combates, se impuso por dos asaltos a cero. De esta manera, Carla Sesar se convirtió en la nueva campeona de España absoluta en el peso de menos de 57 kilos.

Por su parte, Helena García se impuso a la andaluza Amanda Jiménez en la primera ronda de la categoría de menos de 73 kilos. Su siguiente escollo en el campeonato fue la catalana Julia Fernández, a quien también logró superar. En semifinales le esperaba la balear Andrea Naiara León. Helena también ganó ese combate y se plantó en la gran final, donde su rival fue la andaluza Belén Román.

El decisivo fue un combate igualado entre ambas taekwondistas, pero que finalmente cayó del lado de la luchadora andaluza por dos asaltos a uno. Aún así, Helena consiguió colgarse la medalla de plata en el Campeonato de España, cerrando así, una vez más, una jornada de grandes resultados para el taekwondo coruñés.