El CH Coruña estrena la temporada 2026 en la Copa Federación

La temporada nacional de halterofilia dio comienzo este pasado fin de semana con la disputa de la Copa Federación en las categorías sub-16 y sub-18 masculina y femenina en el polideportivo de Paracuellos de Jarama, en Madrid. Se trata de una competición que disputan los cinco primeros clasificados de la Liga Nacional Escolar del pasado año 2025.

Hasta allí se desplazó la delegación del Club Halterofilia Coruña, que contó con la representación de cinco equipos, la mayor de toda la competición. A nivel colectivo, el club fue cuarto en categoría sub-16 femenina, subcampeón y cuarto (contaba con dos equipos) en sub-16 masculina, cuarto en sub-18 femenina y quinto en sub-18 femenina.

A nivel individual, Diego Martínez se proclamó campeón de la Copa Federación tras conseguir la mejor marca en la categoría masculina sub-16, la misma en la que su compañero Franco Franco se colgó la medalla de bronce. Por su parte, Digna Silo consiguió la medalla de plata tras registrar la segunda mejor marca de la jornada en la categoría sub-18 femenina.