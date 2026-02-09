Arteixo acelera para ser sede del Campeonato de Europa de Autocross

Una carrera del 2025 en el circuito José Ramón Losada de Arteixo Nacho Carballeira

La Peña Autocross Arteixo y el circuito José Ramón Losada han dado un nuevo paso hacia delante en su pretensión de entrar en el Campeonato de Europa de cara al próximo año 2027. En los últimos días, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha remitido un informe favorable en el que confirma que el evento arteixano cumple con los requisitos necesarios para acoger un Campeonato de Europa de Autocross y Carcross.

En ese informe se da el visto bueno a la localización del circuito, la organización y su relevancia tanto para el municipio como para sus alrededores, pero no se trata de un paso definitivo al 100%. Para el siguiente, ya se ha solicitado a la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) la homologación del José Ramón Losada conforme a los estándares de la FIA para circuitos de Grado 6, donde se incluye el autocross.

De esta manera, será la FIA quien envíe a Arteixo a un especialista para detallar las modificaciones que la Peña deberá llevar a cabo en el circuito para poder formar parte del calendario europeo, donde quieren estar presentes en el próximo año 2027.

La Peña Autocross Arteixo ha sido invitada a asistir al seminario y ceremonia de entrega de premios del Off-Road FIA que tendrá lugar en Oporto. Se trata de un encuentro internacional en el que se comparten experiencias, se actualizan normas y se premia a los mejores eventos del OFF-Road de toda Europa. Desde la Peña se ve esta invitación como "una oportunidad para reforzar la presencia de Arteixo en el ámbito internacional".