Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Rallyes

Arteixo acelera para ser sede del Campeonato de Europa de Autocross

El circuito José Ramón Losada ha pasado una nueva criba de la FIA y mantiene su pretensión de entrar en el calendario de 2027

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/02/2026 12:26
Una carrera del 2025 en el circuito José Ramón Losada de Arteixo
Una carrera del 2025 en el circuito José Ramón Losada de Arteixo
Nacho Carballeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Peña Autocross Arteixo y el circuito José Ramón Losada han dado un nuevo paso hacia delante en su pretensión de entrar en el Campeonato de Europa de cara al próximo año 2027. En los últimos días, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha remitido un informe favorable en el que confirma que el evento arteixano cumple con los requisitos necesarios para acoger un Campeonato de Europa de Autocross y Carcross.

Nani Roma, de la tierra del Dakar a la de Arteixo

Más información

En ese informe se da el visto bueno a la localización del circuito, la organización y su relevancia tanto para el municipio como para sus alrededores, pero no se trata de un paso definitivo al 100%. Para el siguiente, ya se ha solicitado a la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) la homologación del José Ramón Losada conforme a los estándares de la FIA para circuitos de Grado 6, donde se incluye el autocross.

De esta manera, será la FIA quien envíe a Arteixo a un especialista para detallar las modificaciones que la Peña deberá llevar a cabo en el circuito para poder formar parte del calendario europeo, donde quieren estar presentes en el próximo año 2027.

La Peña Autocross Arteixo ha sido invitada a asistir al seminario y ceremonia de entrega de premios del Off-Road FIA que tendrá lugar en Oporto. Se trata de un encuentro internacional en el que se comparten experiencias, se actualizan normas y se premia a los mejores eventos del OFF-Road de toda Europa. Desde la Peña se ve esta invitación como "una oportunidad para reforzar la presencia de Arteixo en el ámbito internacional"

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Los jugadores del Dépor celebran un gol en el partido de la temporada 2024-25 en Castalia

El Dépor se rearma a tiempo para buscar el asalto al ascenso directo en Castalia
Lucía Dávila
Carla Sesar celebra su victoria en el Campeonato de España absoluto

Medallas para Carla Sesar y Helena García en el Campeonato de España
Raúl Ameneiro
Los Seahawks celebran su segundo título de NFL

Los Seahawks bailan a los Patriots al ritmo de Bad Bunny (13-29)
EFE
Riki Rodríguez, en su debut con el Deportivo ante el Albacete

Riki Rodríguez, una 'estrella' por debajo del radar
Xurxo Gómez