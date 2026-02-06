A Coruña abrirá O Gran Camiño 2026 con una contrarreloj

Uno de los participantes sube hasta la Torre de Hércules en 2024 Archivo DXT Campeón

Ya se conoce el recorrido definitivo de la cuatro etapas de O Gran Camiño 2026. La gran prueba del ciclismo gallego ha empezado oficialmente la cuenta atrás para su inicio y ayer viernes desveló durante un acto en el Campus Tecnolóxico de Cortizo, en Padrón, nuevos detalles sobre esta nueva edición.

O Gran Camiño 2026 se correrá entre el 14 y el 18 del mes de abril y la etapa inaugural tendrá lugar en A Coruña. La ciudad acogerá de nuevo una contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules y un recorrido 14,8 kilómetros y 159 metros de desnivel idéntico al que se planificó en 2024. Aquel año, el viento provocó que la competición no se pudiera desarrollar con normalidad y que, por lo tanto, los pocos tiempos que se consiguieron trazar no contaran para la clasificación general de la prueba. En palabras de la organización: “La prueba arrancará en A Coruña, que repetirá la que hace dos años se vio condicionada por el viento, para hacer justicia a uno de los elementos patrimoniales simbólicos de la Comunidad”.

La segunda etapa trasladará a los corredores hasta la provincia de Lugo, con salida en Vilalba y meta frente al mar, en la Praia de Coto, en Barreiros. “Era una deuda que teníamos y que va a quedar más que saldada”, afirmó durante el acto de presentación el vicepresidente de la Diputación de Lugo, Efrén Castro. Un día más tarde, la prueba regresará a la provincia de A Coruña, aunque en esta ocasión al interior, con una etapa de 173 kilómetros (la más larga de esta edición) entre Carballo y Padrón que incluye un puerto de 2ª categoría (Pico Muralla) y dos de 3ª categoría (Alto de Campelo y Alto de Formarís).

La etapa número cuatro de O Gran Camiño 2026 se trasladará hasta Ourense, con salida en Xinzo de Limia y meta en el Alto de Cabeza de Meda, con un puerto de 1ª categoría entre medias y un total de 155,5 kilómetros de recorrido y un desnivel de 3.103 metros para la etapa reina de la prueba, definida como épica por César Fernández, vicepresidente de la Diputación de Ourense.

Este año será la provincia de Pontevedra la que ponga el punto final a O Gran Camiño con una etapa entre As Neves y el Monte Trega de casi 171 kilómetros de recorrido y 2.682 metros de desnivel. El cartel de corredores y equipos todavía no está cerrado al cien por cien, pero la organización ya ha confirmado que sí estarán en Galicia los dos mejores equipos del mundo: Visma Lease a Bike y UAE Team.