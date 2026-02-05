El deporte base se compromete a través del apoyo de Aceites Abril en la campaña solidaria con la Asociación Española Contra el Cáncer

Jugadores de la base del CD Calasanz con los brazaletes solidarios CEDIDA

La compañía gallega Aceites Abril reforzó un año más su compromiso social sumándose a la iniciativa solidaria “Brazaletes para la Esperanza 2026”, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. A través de su plataforma de apoyo al deporte base, bautizada como Base de Oro, la compañía ha coordinado la participación de más de 17.000 deportistas pertenecientes a hasta 70 clubes y centros deportivos del noroeste de España. Durante dos fines de semana, coincidiendo con las jornadas del 31 de enero y 1 de febrero, y del 7 y 8 de febrero, los jugadores y jugadoras de hasta 70 clubes del noroeste de España y colegios adheridos a esta iniciativa portarán un brazalete verde en sus respectivos encuentros deportivos. Una cinta simbólica, similar a la utilizada en los momentos de luto, pero en color verde, emblema de la esperanza y de la lucha contra esta enfermedad.

En estas semanas previas al 4 de febrero, Aceites Abril ha distribuido directamente más de 17.000 brazaletes entre los clubes que conforman su Base de Oro, repartidos por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Una acción logística y de coordinación que ha sido posible gracias a la implicación del equipo humano de la empresa ourensana, muy comprometida a la hora de hacer llegar este símbolo a cada deportista participante.

La iniciativa, impulsada a nivel nacional por la AECC y que celebra este año su tercer aniversario, busca ampliar su alcance y seguir visibilizando la realidad del cáncer a través de un altavoz tan potente como el deporte. En esta edición, en total se han sumado más de 1.000 equipos, pertenecientes a disciplinas tan diversas como fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia artística, judo, fútbol sala o rugby, entre otras. Federaciones, clubs y personas a título individual también pueden sumarse compartiendo imágenes o vídeos en redes sociales bajo el hashtag correspondiente #elsimboloquehumaniza, mostrando sin palabras su apoyo a esta causa.

Entre los 70 clubes de la Base de Oro de Aceites Abril que participan en esta campaña se encuentran la Unión Deportiva Ourense, el Ximnasia Pavillón Ourense, Club Voleibol Ourense, Escola Deportiva Valmiñor, el Coruxo FC, el Cisne Balonmano, Crat Rugby Coruña, CD Calasanz A Coruña, y el Club Estudiantes de Lugo, entre otros.

“Con este gesto pretendemos poner nuestro granito de arena e intentar maximizar la visibilidad junto a toda nuestra Base de Oro”, señala Daniel Blanco, del área de Marketing de Aceites Abril quien destaca la vocación solidaria, el compromiso y el propósito de servicio que definen este proyecto.

Así lo ratifican desde la Unión Deportiva Ourense para quienes “es vital participar en iniciativas sociales, más aún en el día mundial contra el cáncer. Nuestro club es singular, es de la gente, y poder dar visión del sentir de cada aficionado a través de un acto deportivo, es para sentirnos orgullosos. Se suele decir que lo que no se ve no existe. Pues bien, necesitamos dar apoyo y cariño a cada familia que está pasando por un proceso difícil. En este club representamos a cada ciudadano de Ourense, y cada ciudadano se ve cada vez más identificado con nosotros. Intentamos ser un altavoz de la ciudad a través de una plataforma llamada "Deporte"”.

La sociedad ante todo explican desde la Escola Deportiva de Fútbol Val Miñor, para quien esta colaboración “supone una estupenda oportunidad de aportar nuestro granito de arena a uno de los retos sin duda más relevantes a los que se enfrenta nuestra sociedad a día de hoy, como es la lucha contra el cáncer. Al mismo tiempo, representa un inmejorable vehículo para difundir entre nuestros chicos los valores de la solidaridad y la generosidad, y fomentar su implicación con las causas que, como esta que nos ocupa, tienen un indudable impacto social”.

Los valores como guía de los deportistas, así lo manifiestan desde el CRAT Rugby Coruña: “Esta acción significa seguir aportando a la sociedad no solo nuestra labor puramente deportiva, sino también nuestro granito de arena en la ayuda y concienciación sobre los asuntos sociales más relevantes, porque implican a grandes capas de la sociedad. El deporte en general y, el rugby en particular, transmite a los niños y jóvenes unos valores que les guiarán siempre, la colaboración en asuntos como el Día Mundial contra el Cáncer enseñará a los jugadores y jugadoras que no solo están participando en un partido de rugby con el CRAT, están ayudando a mejorar la sociedad de la que forman parte y que gracias a ellos aspiramos que sea cada día mejor”.

Desde el Club de Balonmano Cisne aspiran con dicha campaña a dar visibilidad a este problema actual en la sociedad: “nos sentimos plenamente identificados con su compromiso por hacer un mundo mejor, algo a lo que nosotros aspiramos desde nuestro trabajo con los más jóvenes. Por eso estamos encantados en participar en iniciativas como ésta que visibilizan un problema tan presente en el día a día de muchas familias”.

Finalmente, el Club Estudiantes se solidariza, compromete y empatiza con: “esta maravilloso y auténtica lección de valores para las niñas y niños. A través de esta campaña, para muchos con casos cercanos de enfermedades oncológicas en sus familias y en su entorno, pueden participar en una iniciativa que, además del impacto positivo del deporte en la salud de todos, promueve la solidaridad, la empatía y el compromiso”.