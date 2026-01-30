Agenda del deporte coruñés para este fin de semana

Una acción defensiva del Dominicos ante el Mataró en el partido de la primera vuelta disputado en A Coruña Germán Barreiros

Voleibol. Primera Nacional M: Arona-Oleiros (Jesús Domínguez Grillo, sábado 13.00 horas).

Viaje largo el que tiene el Oleiros hasta Tenerife, donde le recibirá el Arona esta tarde. El equipo oleirense no quiere perder el tren de los primeros puestos de la tabla clasificatoria, estando ubicado en estos momentos como cuarto, a un punto del tercero (Oviedo con un partido más).

Hockey Patines. OK Plata M: Tordera-CDM (Parroquial Tordera, sábado 14.00 horas).

Compañía quiere empezar la segunda vuelta de la misma manera que acabó la primera: ganando. Para ello deberá imponerse en la siempre complicada pista del Tordera, equipo que les supera en tres puntos en estos momentos en la tabla clasificatoria.

Hockey Patines. OK Plata M: Mataró-Dominicos (Jaume Parera, sábado 15.30 horas).

Nuevo duelo en la parte alta para el Dominicos, que visita al Mataró. Los coruñeses están igualados a 20 puntos con sus rivales de hoy, así como con el Lloret por la tercera plaza. Una victoria hoy distanciaría al Dominicos, que podría incluso aspirar a cotas superiores dependiendo de los resultados de Vic y Manlleu.

Baloncesto. Liga Femenina 2: Manresa-Maristas (Nou Congost, sábado 16.00 horas).

El Maristas defiende hoy (16.00 horas) el liderato en solitario del grupo B de la Liga Femenina 2 en una de las canchas con más solera de España, el Nou Congost, feudo del Manresa CBF. Debutante en la categoría, el conjunto del Bages lo está haciendo bastante bien, sobre en las últimas semanas, donde ha ganado, de manera consecutiva, en la cancha de Boet Mataró (65-69), al ADBA avilesino (73-57) y en Barakaldo (53-57), equipos que tenía por delante en la clasificación.

Hockey Patines. OK Plata F: Berenguela-Marineda (Santiago Vite, sábado 16.30 horas).

Tras una primera vuelta casi perfecta (doce victorias y un empate), el Marineda inicia el segundo tramo de la temporada a domicilio contra el Berenguela, un rival siempre complicado que ocupa la cuarta plaza, pero que viene de perder hace siete días en casa contra el Alcalá (1-3).

Voleibol. Superliga 2: Leganés-Zalaeta (Pabellón Europa, sábado 17.00 horas).

El Zalaeta tiene una salida la mar de complicada, ya que visita al segundo clasificado del Grupo A de Superliga 2, el UC3M Voleibol Leganés. El equipo madrileño tan solo ha cedido un encuentro en lo que va de temporada y se sitúa a cinco puntos de distancia del líder, Santa Cruz Cuesta Piedra. Por su parte, las coruñesas son quintas con 24 puntos en su casillero tras haber disputado catorce jornadas.

Hockey Patines. OK Plata F: Alcalá-Cambre (Municipal del Val, sábado 17.00 horas).

Sigue buscando sus primeros puntos de la temporada el Cambre, que no fue quien de puntuar en la primera vuelta. Esta tarde buscará conseguirlo a domicilio en la pista de un Alcalá que acecha el liderato del Marineda.

Voleibol. Primera Nacional F: Uniovi-Oleiros (Los Canapés, sábado 18.00 horas).

El Oleiros visita al Uniovi en un duelo al que las oleirenses llegan necesitadas de puntos, ya que son penúltimas con doce. Las asturianas están tres puestos por encima de ellas con 18.

Balonmano. Primera Nacional: Culleredo-Novás (Tarrío, sábado 18.30 horas).

Partido complicadísimo para el Culleredo en su casa, donde recibe esta tarde al intratable Novás, que cuenta sus partidos por victorias esta temporada: 18 de 18.

Balonmano. División de Honor Plata: OAR-Oviedo (San Francisco Javier, sábado 19.00 horas).

Las clasificaciones, a veces, engañan. Ese es un mantra bastante habitual en el deporte de élite y uno que dentro del Attica 21 Hotels OAR Coruña se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada 2025-26, la más reciente de ellas esta misma semana durante la preparación del partido de este sábado (19.00 horas) contra el Confía Base Oviedo en el San Francisco Javier.

Hockey Patines. OK Bronce: Patinalon-CDM B (Riaño, sábado 19.00 horas).

Necesita puntuar el filial del Compañía si quiere abandonar el farolillo rojo de la OK Bronce Norte. El equipo entrenado por Álvaro Rodríguez visita al Patinalon en una oportunidad de oro para ellos, ya que una victoria esta tarde supondría superar al equipo asturiano en la tabla clasificatoria.

Voleibol. Primera Nacional F: Ciudad de A Coruña- (Los Canapés, domingo 12.00 horas).

Partido clave para el Rehermann Ciudad de A Coruña en sus aspiraciones de conseguir el primer puesto del Grupo A de Primera Nacional. El Barrio de las Flores acogerá el domingo a las 12.00 el duelo contra el Sestao, segundo clasificado.

Hockey Patines. OK Bronce: Liceo B-Oleiros (Monte Alto, domingo 12.45 horas).

El derbi de la semana lo disputarán el Liceo B y el Oleiros en Monte Alto (Elviña está impracticable debido al temporal). El Oleiros no quiere descolgarse de la zona noble y una victoria podría colocarles cuartos, mientras que el filial liceísta buscará seguir alejado de los puestos de la zona baja de la clasificación.