Guía de los equipos coruñeses el fin de semana del 24 y 25 de enero

Nueva jornada de ligas nacionales que, salvo giro de última hora, se disputará a pesar de la alerta meteorológica presente en A Coruña, donde sí se han suspendido otras categorías.

Voleibol. Primera Nacional masculina. Jornada 14: Oleiros-Coslada (Valle Inclán. Sábado, 16.30 horas). El Oleiros no quiere descolgarse de los primeros puestos y recibe en el Valle Inclán a un Coslada necesitado de puntos.

Voleibol. Superliga 2. Jornada 14: Zalaeta-Chamberí (Barrio de las Flores. Sábado, 17.30 horas). El Zalaeta se estrena como local en 2026 recibiendo al Chamberí después de haber ganado 0-3 hace una semana a Extremadura Arroyo. Cuatro puntos separan a ambos equipos, con las coruñesas por delante en la clasificación.

Baloncesto. Liga Femenina 2. Jornada 15: Maristas-BOET Mataró (Colegio Maristas. Sábado, 18.00 horas). Maristas quiere mantenerse en lo más alto de la clasificación y para ello deberá imponerse a BOET Mataró, equipo de la zona baja que acumula tres derrotas seguidas.

Hockey. OK Plata femenina. Jornada 13: Patinalon-Cambre (Barrio de las Flores. Sábado, 18.30 horas). Sigue buscando sus primeros puntos un Cambre que visita al penúltimo clasificado para cerrar la primera vuelta.

Voleibol. Primera División femenina. Jornada 14: Oleiros-Santa Cruz Cuesta Piedra (Valle Inclán. Sábado, 19.30 horas). El equipo femenino del Oleiros quiere salir de la zona baja de la tabla y de los puestos de peligro. El Cuesta Piedra podría ser un rival asequible para sumar.

Hockey. OK Plata femenina. Jornada 13: Rochapea-Marineda (UDC Rochapea. Sábado, 20.00 horas). El Marineda jugará su segundo partido en dos días tras ganar ayer ante el Gatikako por 0-10 con goles de Mar Franci (dos), Alejandra Martín, Alba Garrote (diez) y Constanza Urbina (tres).

Hockey. OK Plata masculina. Jornada 11: Alpicat-CDM (Antoni Roure. Sábado, 20.00 horas). Oportunidad de oro para el Compañía de María, que buscará sumar tres puntos en casa del colista.

Hockey. OK Bronce. Jornada 15: CDM B-Liceo B (Elviña II. Domingo, 12.45 horas). El derbi del fin de semana lo protagonizan los filiales de Compañía y Liceo en, con el CDM intentando huir del farolillo rojo.

Hockey. OK Plata masculina. Jornada 11: Vic-Dominicos (Pavelló Olímpic. Domingo, 16.10 horas). Dominicos visita al líder con la intención de no descolgarse de los primeros puestos de la clasificación.