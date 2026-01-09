Guía del fin de semana: la vuelta de vacaciones para el deporte coruñés

Jugada de un partido del CRAT de esta temporada Germán Barreiros

Los equipos coruñeses, salvo el OAR de balonmano y el Zalaeta de voleibol, que tendrán una semana más de descanso, retoman la competición después del parón durante la Navidad. Maristas (baloncesto), Marineda (hockey patines) y Ciudad de A Coruña (voleibol) llegaron a él como líderes, una posición privilegiada que defenderán. En el otro extremo, CRAT (rugby) y Cambre (hockey patines), acabaron el año de colistas y lo iniciarán intentando poner las primeras piedras de su remontada.

Rugby

Liga Iberdrola: CRAT-Sant Cugat (Universitario de Elviña, domingo 11.00 horas). Necesidad de reacción del CRAT, que a falta de seis jornadas ocupa con seis puntos la posición de colista, lo que le condenaría al primer descenso de su historia. Después de solo haber ganado un partido, las coruñesas esperan que el año nuevo les traiga también resultados nuevos. Están a solo un punto del Olímpico de Pozuelo (en puesto de play out) y les toca abrir 2026 frente al Sant Cugat, que es precisamente al único equipo al que ganaron en la primera vuelta, cuando se impusieron a domicilio por 21-26. Pablo Artime y Juan Pablo Chorny no han dado desde entonces con la tecla, también lastrados por las numerosas bajas, una situación que empieza a revertir con la vuelta de una de sus pilares, la venezolana Mariana Romero.

Hockey patines

OK Plata masculina: Vic-CDM (Pavelló Olímpic de Vic, sábado 13.00 horas). Vuelta complicada a la competición con la visita al líder. El CDM se enfrenta a un Vic que perdió su primer partido del curso justo antes de las vacaciones, lo que ensució una hoja de servicios en la que solo figuraba un empate por seis victorias. El único que puede seguirle el ritmo es el Lloret, a dos puntos. El equipo colegial está pasando más apuros, tercero por la cola con solo dos puntos de margen sobre el descenso y con solo un triunfo en lo que va de curso, además de cinco empates. Por contrapartida, solo perdió dos partidos, lo que habla de su competitividad. En la pista del Vic, equipo que el año pasado jugaba en la OK Liga, tendrá que demostrarlo sin su entrenador Alejandro Canosa, que cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción por la roja que vio en el derbi contra el Dominicos.

OK Bronce. Rochapea-CDM B (Unión Deportiva Cultural Rochapea, sábado 18.00 horas). El filial colegial no lo está pasando bien, tercero por la cola en una temporada condicionada por las necesidades del primer equipo, lo que obligó a dar la alternativa a jugadores muy jóvenes. Para abrir 2026 le toca visitar al siempre rocoso Rochapea, más en casa, donde solo perdió contra el líder Oviedo Roller. Complicado desplazamiento, pero la cantera coruñesa ya ha demostrado que es capaz de todo.

OK Plata masculina: Jolaseta-Dominicos (Polideportivo Pepín López, sábado 19.30 horas). Los de la Ciudad Vieja defienden su tercera posición, todavía con opciones de llegar a la Copa Princesa, frente a un Jolaseta que es penúltimo y ocupa uno de los puestos de descenso. Es, sin embargo un partido de esos trampa. Primero porque es la vuelta de las vacaciones. Y después porque el equipo vasco es fuerte en casa. Allí ya ganó el Dominicos en pretemporada y espera que la diferencia que les separa en la clasificación (14 puntos por 6) se manifieste también en el resultado.

Alejandra Martín, del Marineda, en un partido de esta temporada Carlota Blanco

OK Bronce: Traviesas-Oleiros (Pablo Beiro, sábado 20.00 horas). Derbi gallego y duelo entre el quinto y sexto clasificados de la tercera categoría nacional, solo separados por un punto. El conjunto oleirense sigue sorprendiendo en su estreno nacional, más cerca de los puestos de honor que los de peligro. Antes de las vacaciones firmó ante el Telecable Gijón su séptima victoria. Los vigueses también tienen siete. De hecho sus números son prácticamente calcados, por lo que se espera un partido igualado para el que el Oleiros no podrá contar con uno de sus veteranos, el sancionado Eudald Cañete.

OK Plata femenina: Raspeig-Marineda (San Vicente de Raspeig, sábado 20.15 horas). El viaje más largo de la temporada para abrir el año. El Marineda cruza la península para jugar en Alicante contra el Raspeig en su primer partido de 2026 en el que defiende la primera posición de la clasificación con el refuerzo de Celia Pinacho, que llegó procedente del HC Coruña después de que este se retirase de la OK Liga. El equipo dirigido por Nelson Obelleiro, que solo cedió un empate en nueve partidos, es líder con 25 puntos, uno de ventaja sobre el Alcalá y dos con respecto al Raxoi, pero con un partido menos. El Raspeig, por su parte, se mueve en la zona media, octavo con 17.

OK Plata femenina: Cambre-Ponteareas (Os Campóns, domingo 11.00 horas). Duelo y derbi gallego de la zona baja de la clasificación entre el colista Cambre y el antepenúltimo, el Ponteareas, con solo cuatro puntos entre ambos. Las naranjas quieren abrir el año estrenando su casillero e intentarán aprovechar la visita de un equipo que no gana desde la primera jornada.

OK Bronce: Liceo B-Escola Lubiáns (Elviña, domingo 12.30 horas). Máxima dificultad en la vuelta a la competición para el filial del Liceo, que recibe al Escola Lubiáns de Ramón Canalda, uno de los equipos de arriba, tercero, aunque ha perdido un poco de comba con respecto a Oviedo Roller y Ordes, a siete y seis puntos de los dos equipos que protagonizan el partido estrella de la jornada. Los carballeses intentarán aprovechar para acercarse a ellos, aunque los verdiblancos, que despidieron el año en su mejor momento, no se lo pondrán fácil.

Jugada de un partido del Maristas Germán Barreiros

Baloncesto

Liga 2 femenina: León-Maristas (Municipal de León, sábado 20.30 horas). El líder coruñés defiende la primera posición en la pista del tercer clasificado. Una forma de empezar el año por todo lo alto, porque además a ambos solo les separa un triunfo. Diez tiene Maristas y nueve su rival, con el Ibaizabal entre los dos, también con diez. La zona alta de la clasificación está apretada en la que será también la última jornada de la primera vuelta, por lo que las de Fernando Buendía, que se fueron a las vacaciones ganando al Ointxe, se jugarán también ser campeonas de invierno.

Balonmano

Primera Nacional masculina: Ourense Ribadavia-Culleredo (O Consello, sábado 18.00 horas). Vuelta de las vacaciones con el inicio de la segunda vuelta para un Culleredo que, séptimo con 16 puntos mira por primera vez más hacia arriba en la clasificación que para abajo. Nueve por encima del descenso, visita precisamente a uno de los equipos que intentan huir de la zona de peligro, un Ourense Ribadavia que con siete (aunque con un partido menos) solo está un puesto por arriba del abismo. En la primera vuelta la victoria correspondió a los de Fer Vázquez, que en casa se impusieron a los ourensanos por 37-30.

Derbi entre el Ciudad de A Coruña y el Oleiros de la primera vuelta Quintana

Voleibol

Primera División femenina: Oleiros-Ciudad de A Coruña (Valle Inclán, sábado, 16.30 horas). La segunda vuelta se abre con un derbi que se presenta desigual. Por un lado, un Ciudad de A Coruña que se proclamó campeón de invierno y es líder con 31 puntos tras diez victorias y una derrota en el desempate. Por otro un Oleiros más inexperto pero que ha ido de menos a más según ha avanzado la competición para salir del descenso precisamente en la última jornada de 2025, en la que llegó a las 11 puntos con 3 triunfos y 8 derrotas (una en el desempate). Pese a esto la diferencia es notoria y en la primera vuelta, en el partido que abrió la competición, el Ciudad de A Coruña se llevó claramente el derbi por 3-0.

Primera División masculina: Oleiros-Jatorkide (Valle Inclán, 19.00 horas). El equipo masculino del Oleiros completará la doble sesión en el Valle Inclán con un partido de máxima rivalidad con el que se abrirá la segunda vuelta. Los coruñeses son quintos con 18 puntos y reciben al Jatorkide, cuarto con uno más, 19. Ya fue reñido el encuentro que enfrentó a ambos hace tres meses, en los albores de la competición, cuando el Oleiros se impuso a los vascos por 2-3 con una gran remontada en los dos últimos sets.