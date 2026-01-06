Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Futbolín

La Liga 981 organiza un torneo a nivel nacional

Se disputará el sábado 7 de febrero y todavía están abiertas las inscripciones

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
06/01/2026 19:14
Una partida de futbolín de la Liga 981
Una partida de futbolín de la Liga 981
Patricia G. Fraga
El próximo 7 de febrero, sábado, el Bar Futbolín 981 será la sede de un nuevo campeonato organizado por la Liga 981. Se trata de un torneo al que acudirán parejas de la propia ciudad de A Coruña, pero también participantes de otros rincones de España como pueden ser Asturias o Castilla y León.

Partida de futbolín en el bar 981

Más de 60 equipos en la mejor liga de futbolín de A Coruña

Más información

La competición se jugará en máquinas ‘Tsunami’ y en modalidad de movimiento. Estará abierto tanto a jugadores habituales de la propia liga que se disputa de manera semanal en el local, como a personas interesadas en conocer el futbolín en un ambiente cercano y accesible. Desde la organización se subraya que “el objetivo principal es fomentar la convivencia, el buen ambiente y la comunidad alrededor del futbolín, más allá del ambiente competitivo”. 

Para inscribirse en el campeonato o recibir más información sobre el mismo se debe contactar con el Bar Futbolín 981, ubicado en el número 6 de la rúa Juan González Rodríguez. La inscripción tiene un precio de treinta euros por pareja.

Actualmente, la Liga 981 reúne a más de cincuenta parejas repartidas en cuatro categorías. La Liga también organiza de vez en cuando algunos campeonatos puntuales de alta participación, como puede ser el del próximo 7 de febrero. Además, ofrece pequeñas ayudas a sus jugadores habituales para facilitar su participación en torneos nacionales fuera de A Coruña.

