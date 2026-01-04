Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025

Imagen de la travesía Quintana

Las aguas de A Coruña acogieron este domingo una nueva edición de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA, organizada en colaboración por Travesía Costa y el Club Hércules Termaria. El evento contó con más de doscientos participantes entre sus dos distancias oficiales.

Paula Otero, distinguida en la Gala de la Federación Española Más información

En los 400 metros femeninos se impuso Laura Canalda, que llegó a línea de meta por delante de Cósima Sakulski y Almudena Pérez. En la misma distancia masculina se llevó el gato al agua Rubén Baldomar, con Héctor Collazo segundo y David Castro tercero.

En la distancia de mil metros femenina, la campeona fue Cristina Aranzal la plata fue para Cora Vinagre y el bronce para Alicia Gómez. En categoría masculina Xoel Cubeiro fue el más rápido en las aguas del Parrote, imponiéndose a Álvaro Gómez y Manuel Bao, que completaron el podio de la distancia de mil metros.

“El objetivo no es solo nadar, sino también recordar que cada brazada tiene un propósito”, escribía la organización. Es por ello que se trataba de un evento solidario en su totalidad a favor de la Asociación Agaela para impulsar iniciativas solidarias con las que se pueda intentar mejorar la calidad de vida de las personas que padecen ELA en toda Galicia.