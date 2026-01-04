Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025

Laura Canalda, Rubén Baldomar, Cristina Aranzal y Xoel Cubeiro fueron los ganadores de la jornada en el Parrote

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
04/01/2026 17:54
Imagen de la travesía
Imagen de la travesía
Quintana
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Las aguas de A Coruña acogieron este domingo una nueva edición de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA, organizada en colaboración por Travesía Costa y el Club Hércules Termaria. El evento contó con más de doscientos participantes entre sus dos distancias oficiales.

María de Valdés y Paula Otero en la Gala de la RFEN

Paula Otero, distinguida en la Gala de la Federación Española

Más información

En los 400 metros femeninos se impuso Laura Canalda, que llegó a línea de meta por delante de Cósima Sakulski y Almudena Pérez. En la misma distancia masculina se llevó el gato al agua Rubén Baldomar, con Héctor Collazo segundo y David Castro tercero.

En la distancia de mil metros femenina, la campeona fue Cristina Aranzal la plata fue para Cora Vinagre y el bronce para Alicia Gómez. En categoría masculina Xoel Cubeiro fue el más rápido en las aguas del Parrote, imponiéndose a Álvaro Gómez y Manuel Bao, que completaron el podio de la distancia de mil metros.

“El objetivo no es solo nadar, sino también recordar que cada brazada tiene un propósito”, escribía la organización. Es por ello que se trataba de un evento solidario en su totalidad a favor de la Asociación Agaela para impulsar iniciativas solidarias con las que se pueda intentar mejorar la calidad de vida de las personas que padecen ELA en toda Galicia.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo

Sorpresa en el once del Dépor ante el Cádiz: Germán suplente, entra 'Ferllo'
Zeltia Regueiro
Pablo García actuó en el lateral derecho

El Uno x Uno de la victoria del Fabril en Valladolid: Ríos salva, Domínguez golea
Santi Mendoza
Leymita, mascota del equipo, se tira en el suelo del Coliseum durante la lluvia de peluches del descanso

El Básquet Coruña más solidario de la temporada
Raúl Ameneiro
Ainhoa Marín, durante el Deportivo-Athletic Club

Cuatro jugadoras del Dépor superan la barrera de los 1.000 minutos
Israel Zautúa