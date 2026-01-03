Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Fútbol Sala

Club del Mar, Orillamar y Victoria se imponen en el Trofeo de Reyes Cidade da Coruña

Se trata de una competición consolidada ya dentro del calendario de deporte base de la ciudad

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/01/2026 22:14
Foto de familia del torneo
Foto de familia del torneo
Cedida
La pista polideportiva del Club del Mar de San Amaro fue ayer la sede de una nueva edición,  la número doce, del Trofeo de Reyes Cidade da Coruña de fútbol sala. Se trata de una competición consolidada ya dentro del calendario de deporte base de la ciudad que reúne a jóvenes futbolistas de clubes coruñeses en una jornada marcada por la deportividad, el compañerismo y la ilusión propia de las fechas navideñas en las que nos encontramos esos días.

El éxito del Club del Mar a base de cantera

Más información

El torneo se disputó en cuatro categorías de formación, desde prebenjamín hasta infantil con participación de los siguientes clubes: Club del Mar de San Amaro, Orillamar, Salesianos, Ventorrillo, Victoria, Rosales y Silva.

Club del Mar y Ventorrillo se enfrentaron en las semifinales de prebenjamín, con victoria local por 3-2. En la final se midieron al Victoria, que superó con claridad al Salesianos por 1-6. Las cebras repitieron en la final para llevarse el trofeo. En categoría benjamín, Ventorrillo y Orillamar vencieron en semifinales a Club del Mar (1-10) y Rosales (4-2) para encontrarse en la final, que se llevó el Orilla por 2-5.

Estas fueron las únicas categorías que contaron con semifinales y tercer y cuarto puesto, mientras que en alevín e infantil tan solo se disputaron las finales. En alevines, el Club del Mar se impuso por 4-1 al Orillamar, mientras que en infantil los anfitriones repitieron título tras imponerse de manera clara por 6-2 al Silva. En la entrega de trofeos colaboró, junto a la directiva del Club del Mar, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

