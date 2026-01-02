Mi cuenta

O Noso Deporte | Hockey Sala

La selección española femenina preparará en A Coruña el Europeo

La ciudad acogerá una concentración de las RedSticks del 7 al 11 de enero en la que habrá entrenamientos a puertas abiertas y partidos contra equipos de la zona

María Varela
María Varela
02/01/2026 17:33
Las jugadoras de la selección española de hockey sala
Las jugadoras de la selección española de hockey sala
RFEH
La selección española femenina de hockey sala, cuyas jugadoras son conocidas como las RedSticks, preparará en A Coruña el Campeonato de Europa de la modalidad con una concentración en la ciudad del 7 al 11 de enero. Galicia se convierte así en la casa de los combinados nacionales ya que el masculino finalizó el 2025 con un stage y un torneo en Ourense. En la ciudad, el equipo español llevará a cabo tanto entrenamientos a puertas abiertas en la pista de Elviña como partidos amistosos con equipos de la zona, además de un clínic para los más pequeños. Una buena forma de que los aficionados de este deporte puedan tener contacto directo y conocer a las mejores jugadoras nacionales. 

El stage comenzará el 7 de enero a las 18.00 horas con un entrenamiento que dará paso a un partido entre España y el Athletic Coruña (20.00 horas). Al día siguiente, la selección tendrá doble jornada, ya que se ejercitará tanto a las 10.00 como a las 18.30 horas, y afrontará un duelo frente al Hércules HC (20.00 horas). El viernes la jornada incluye un entrenamiento a las 10.00; el clínic a las 18.00 (gratuito y con presencia de jugadoras y profesionales de la selección) y un nuevo encuentro, en este caso contra el Escola juvenil, de nuevo a las 20.00. 

Los dos últimos días de la concentración, el fin de semana, se repetirá más o menos el esquema. El sábado, doblete de entrenamiento (10.00 y 18.30 horas) seguido por un partido con rival todavía por concretar; y el domingo, entrenamiento a las 17.00 horas y colofón con enfrentamiento con el Escola a las 19.30 horas. 

El equipo dirigido por Jorge Pérez viene de concentrarse durante tres días en Madrid con 17 jugadoras que fueron las elegidas por el seleccionador nacional. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de Europa que se disputará en Praga (República Checa) del 15 al 18 de este mes de enero. En el caso del equipo masculino, la cita continental será en Heidelberg (Alemania) una semana antes, del 8 al 11 de este mes. El conjunto nacional ganó en Ourense el Torneo IV Naciones demostrando que llega en un buen momento de forma al torneo en el Viejo Continente. 

