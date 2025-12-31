El 2025 del deporte coruñés | Picos y valles en las ligas nacionales

Momentos de los cuatro equipos en 2025 Archivo DXT Campeón y Jesús Collar

El 2025 ha sido un año de luces y sombras para los equipos coruñeses de ligas nacionales. En esta pieza repasamos cómo les fue a Maristas, Zalaeta, Dominicos, Compañía de María y CRAT.

Maristas se queda a las puertas del ascenso

Este 2025, Maristas tuvo un sueño que se llamó Liga Femenina Challenge. Ese sueño estuvo a un cuarto de hacerse realidad, pero al final se quedó, al menos de momento, en eso, en un sueño.

Un partido épico en el Colegio contra Mataró selló el billete para la fase de ascenso. Precisamente el equipo catalán fue uno de los equipos que las colegiales encontraron en su grupo de Vilagarcía, además de Sevilla y Picken Claret.

El primer partido fue precisamente contra este último equipo, al que Maristas se impuso por 65-61 tras aguantar el arreón final de sus rivales. Al día siguiente, Sevilla no dio opción a las coruñesas, que se lo debían jugar todo en la tercera jornada contra Mataró. Ante las catalanas todo parecía perdido, pero Maristas consiguió remontar 22 puntos para meterse en la final por el ascenso. Allí esperaba Logroño, que llegó al último cuarto con solo dos puntos de ventaja, pero las coruñesas acusaron el cansancio para acabar cayendo por 49-62.

En la presente temporada, Maristas es ahora mismo líder de su grupo en Liga Femenina 2 con diez victorias y tan solo dos derrotas en su casillero.

El bloque de toda la vida mantiene al Zalaeta en ‘su zona’

El Zalaeta llegó al parón navideño de la temporada pasada con unos buenos registros: siete victorias y cuatro derrotas, una de ellas en el quinto set que les permitió sumar un punto. El equipo venía de haberse metido en la fase de ascenso a Liga Iberdrola unos meses antes, pero tras un mercado complicado en el que se incorporaron jugadoras eminentemente jóvenes, repetir la hazaña se presentaba complicado.

Finalmente no lo consiguieron, fueron cuartas, tan solo por detrás de los trasatlánticos del grupo: La Laguna, Alcobendas y Leganés. “Se nota la diferencia cuando un equipo puede fichar y cuando no”, dijo Eleonora Guzzi, jugadora la temporada pasada al finalizar el curso.

El verano fue complicado. El equipo sufrió seis bajas, varias de ellas sensibles, como la de la joven Inés Losada, que se marchó a la liga universitaria de Estados Unidos tras disputar el Mundial sub-19 con España. El club, una vez más, ha sabido reponerse y en estos momentos ocupa la quinta plaza del grupo A tras doce jornadas con 19 puntos, siendo el segundo clasificado de la zona media tras Torrelavega.

Compañía y Dominicos se abonan al derbi de Plata

Compañía de María y Dominicos comparten categoría (OK Plata) por segunda temporada consecutiva. En la pasada, el CDM consiguió la salvación de manera holgada con 25 puntos, mientras que sus vecinos de Monte Alto tuvieron que sufrir hasta el final para mantenerse en la segunda categoría del hockey nacional.

El verano fue de cambios para ambos conjuntos, con el Compañía protagonizando el bombazo del mercado en la categoría: Pablo Cancela se incorporaba a sus filas. Sin embargo, y a pesar del gran hacer del propio Cancela (máximo goleador del grupo Norte con trece goles), las tornas se han invertido en el inicio de la temporada 2025-26.

El CDM ocupa la décima posición con ocho puntos y tan solo han sido capaces de ganar un partido en lo que va de campaña, mientras que el Dominicos es tercero con catorce puntos y se permite soñar con cotas mayores. Tres de esos catorce puntos llegaron a su casillero el 29 de noviembre, cuando Dominicos se impuso a Compañía por 7-4 en el primer derbi del curso. El segundo será en la jornada número 18, el próximo 18 de abril de 2026.

El CRAT se asoma al abismo, pero se mantiene en la élite

El CRAT no atraviesa, precisamente, uno de los mejores momentos de su historia. Después de en 2024 haber conseguido coquetear una vez más con los títulos, la temporada pasada se tuvo que jugar la permanencia en el playoff final por la salvación.

El equipo coruñés se citó con el Eibar en el encuentro decisivo del playout y ahí no fallaron, imponiéndose por un contundente 29-5. Pero el partido fue más complicado de lo que el resultado pueda hacer parecer, ya que el CRAT tuvo que jugar casi una hora con una jugadora menos debido a la expulsión de Ali. Sin embargo, supieron reponerse para sellar la permanencia en la máxima categoría del rugby nacional por décimo sexta temporada consecutiva.

En busca de conseguir que esa racha suba a 17 está ahora mismo el CRAT, aunque la empresa se presenta complicada. Tras la disputa de las ocho primeras jornadas, el conjunto herculino es colista de la División de Honor con tan solo seis puntos. La única victoria llegó en su primer partido del curso contra Sant Cugat. Desde entonces, cuentan sus encuentros por derrotas. Una situación que tratarán de revertir.