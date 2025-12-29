Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Polideportivo

Roberto García sustituye a Lete Lasa al frente de la Secretaría Xeral para o Deporte

García deja su carta de Concejal en el Concello de A Coruña para incorporarse a la Xunta

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
29/12/2025 16:09
Roberto García
Roberto García
Carlota Blanco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El hasta ahora concejal del Partido Popular en el Concello de A Coruña, Roberto García Fernández, pasará a ocupar el cargo de secretario xeral para o Deporte en la Xunta de Galicia, en detrimento de José Ramón Lete Lasa. Así lo ha confirmado este lunes el presidente autonómico Alfonso Rueda durante el último Consello de Goberno del año 2025, donde ha anunciado varios cambios en la estructura directiva de la Xunta.

Roberto García Fernández: “El deporte en A Coruña no ha tenido planificación en su gestión ni en su programa de instalaciones”

Más información

"O Consello acordou o cese a petición propia de José Ramón Lete Lasa como secretario xeral de Deportes despois de exercer esta responsabilidade durante máis de 16 anos en tres etapas distintas. O sustituto será Roberto García Fernández. É licenciado en Educación Física do Deporte, conta con máis de 20 anos de experiencia en xestión deportiva, administración física e educación física. Exerceu como preparador físico do Deportivo Fabril, como profesor de educación física e en diferentes cargos no ámbito municipal, entre eles o de concelleiro. A José Ramón Lete Lasa lle agradecemos moi encarecidamente os servizos prestados durante tantísimos anos", explicó Rueda durante la rueda de prensa.

Roberto García dejará su carta de concejal en el Concello de A Coruña tras más de seis años como parte de la corporación municipal. Entró en la oposición, como parte del Partido Popular, tras la elecciones del año 2019, las primeras ganadas por Inés Rey en la ciudad. Previamente estuvo dentro de la Xunta de Galicia como delegado provincial, así como en el Concello de Arteixo durante ocho años, primero como técnico de Deportes y luego como concejal. Su sustituta en el grupo popular coruñés será Militza Prieto, según confirmó Miguel Lorenzo, portavoz del partido, en sus redes sociales.

">
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jugadores del Fabril en el banquillo antes del partido ante el Ávila

El Fabril regresa al trabajo en un enero repleto de rivales en descenso
Eder Pereira
Unos de Nuevo | Episodio #2

Unos de Nuevo | La carta del Deportivo a los Reyes Magos
Esther Durán
El ideal gallego

El portero Álvaro Fernández, primer refuerzo invernal del Dépor
Eder Pereira
PIña de las jugadoras del Dépor, con Paula Monteagudo saltando a la izquierda, tras marcar en Riazor al DUX Logroño

El Dépor pone a la venta un paquete para asistir a todos los partidos de la segunda vuelta por 20 euros
Eder Pereira