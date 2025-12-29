Roberto García sustituye a Lete Lasa al frente de la Secretaría Xeral para o Deporte

Roberto García Carlota Blanco

El hasta ahora concejal del Partido Popular en el Concello de A Coruña, Roberto García Fernández, pasará a ocupar el cargo de secretario xeral para o Deporte en la Xunta de Galicia, en detrimento de José Ramón Lete Lasa. Así lo ha confirmado este lunes el presidente autonómico Alfonso Rueda durante el último Consello de Goberno del año 2025, donde ha anunciado varios cambios en la estructura directiva de la Xunta.

Roberto García Fernández: “El deporte en A Coruña no ha tenido planificación en su gestión ni en su programa de instalaciones” Más información

"O Consello acordou o cese a petición propia de José Ramón Lete Lasa como secretario xeral de Deportes despois de exercer esta responsabilidade durante máis de 16 anos en tres etapas distintas. O sustituto será Roberto García Fernández. É licenciado en Educación Física do Deporte, conta con máis de 20 anos de experiencia en xestión deportiva, administración física e educación física. Exerceu como preparador físico do Deportivo Fabril, como profesor de educación física e en diferentes cargos no ámbito municipal, entre eles o de concelleiro. A José Ramón Lete Lasa lle agradecemos moi encarecidamente os servizos prestados durante tantísimos anos", explicó Rueda durante la rueda de prensa.

Roberto García dejará su carta de concejal en el Concello de A Coruña tras más de seis años como parte de la corporación municipal. Entró en la oposición, como parte del Partido Popular, tras la elecciones del año 2019, las primeras ganadas por Inés Rey en la ciudad. Previamente estuvo dentro de la Xunta de Galicia como delegado provincial, así como en el Concello de Arteixo durante ocho años, primero como técnico de Deportes y luego como concejal. Su sustituta en el grupo popular coruñés será Militza Prieto, según confirmó Miguel Lorenzo, portavoz del partido, en sus redes sociales.