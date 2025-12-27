La falta de viento amarga el estreno de la regata San Silvestre

Los regatistas intentaron completar la prueba pese a la falta de viento Quintana

Era la gran novedad de la San Silvestre Coruña 2025, que quiso dar el salto al mar con la primera edición de una regata asociada al evento deportivo por excelencia del fin de año coruñés. Sin embargo, el evento tuvo un enemigo poco habitual en estas fechas en A Coruña: el buen tiempo. “Era un muy buen día hoy en A Coruña, pero lo que no hubo es nada de viento. De hecho, el mar estuvo como un plato, como un espejo, por lo que nos fue imposible hacer las mangas”, explica Jano Toro, director deportivo del Real Club Náutico de A Coruña (RCNC).

Los cerca de noventa participantes de tres categorías de formación lo intentaron. Se echaron varias veces a la mar cuando veían que se levantaban uno o dos nudos de viento, pero en ningún momento se llegó a los cinco necesarios para poder navegar. “Salimos al mar, pero no conseguimos acabar ninguna manga. Fuimos puntuales al agua a las once y estuvimos hasta más de las dos intentando hacer regatas, pero es que había cero viento. Entonces la clasificación quedó como estaba previa a la salida al mar”, añade Jano.

Esto se debe a que la regata San Silvestre se encontraba enmarcada dentro de un circuito de pruebas que dio comienzo el pasado mes de septiembre. La de ayer iba a ser la última regata que iba a decidir las clasificaciones definitivas antes de la entrega de premios el mismo día por la noche en la tradicional cena anual del RCNC. “Queríamos seguir aumentando el deporte base en A Coruña y, como ya tenemos el deporte en tierra con la carrera, buscábamos el deporte en el mar, ya que la ciudad está rodeada de mar”, explica David Iglesias, organizador de la San Silvestre, acerca de cómo surgió la idea de la regata.

Así, en clase Optimist el podio del circuito quedó formado por Federico Solórzano, Higo Niego y Emma Pérez; en clase ILCA se impuso Jacobo Montero por delante de Pedro Núñez y Rodrigo Núñez; por último, en Clase 420 los ganadores fueron Fernando del Castillo y Martín Seoane, que superaron a las duplas formadas por Nora Nieto y Ana Mallo y Flavia Rodríguez y Constanza Pardiño.

La prueba marítima era la gran novedad, pero el evento principal de la San Silvestre Coruña será, como cada año, la carrera del día 31 que cerrará el año de eventos deportivos en la ciudad. La participación será, una vez más, todo un éxito, superando las seis mil personas participantes entre todas las categorías. “Hemos abierto una lista de espera para el día 30 que, dependiendo de si hay bajas o no, a última hora podemos reasignar y dar opción a más gente”, afirma David. Una lista de espera con la que desde la organización apuntan a que se podrían superar los siete mil participantes si se aceptaran ahora mismo todas las solicitudes. “Lo que buscamos con esa lista de espera es que no se nos desborde, que tengamos siempre el control de la carrera”, añade Iglesias.

La regata de este sábado inauguró un año más el tradicional carácter solidario de la San Silvestre con la recogida de alimentos en favor de la Cocina Económica y Cáritas. Una campaña que continuará en los próximos días. Los participantes y todas aquellas personas que así deseen hacerlo podrán colaborar dejando sus donaciones en el local de Saunier Duval (en El Temple) de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas o en la Casa del Agua el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, coincidiendo con la entrega de dorsales, de 10.00 a 21.00 horas.