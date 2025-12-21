Plata para Mincha en su debut mundial

Mincha, en el podio de la Copa del Mundo @josemincha66

José Canosa sigue cumpliendo sueños. Mincha, como se conoce al piloto coruñés en el mundo del motor, consiguió el sábado la segunda posición en su debut en la Copa del Mundo de freestyle disputada en Pamplona. Después de proclamarse campeón de España, a sus 22 años continúa asombrando, sobre todo al estrenar un nuevo salto, el doble backflip, que fue lo que le hizo colarse en el podio solo por detrás del francés David Rinaldo y por delante del australiano Rob Adelberg.

“El elegido”, escribió en sus redes sociales Edgar Torronteras, la leyenda española del freestyle, que fue el primero en ver algo especial en este coruñés que quería dedicarse al motocross pero que a los 19 años se encontró con todas las puertas cerradas, por lo que aceptó la invitación para cambiar de disciplina. Después se marchó a vivir con Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo, que tiene unas instalaciones en La Resinera, en Albacete, ideales para el entrenamiento.

Deslumbró en el pasado Campeonato de España, con lo que se ganó una invitación para la primera etapa de la Copa del Mundo. Llevaba unos meses preparando la cita y anunciando nuevos trucos, que estaba trabajando en algo especial. Y no falló al ejecutar a la perfección el primer doble backflip, dos vueltas completas con su moto en el aire, que le valió para ser segundo en la primera de las citas del Mundial y pasando a ser uno de los favoritos para la clasificación final.

Clasificación

Primero fue el francés David Rinaldo, que dio todo un recital de trucos en la prueba navarra y que, saliendo de último, le arrebató la victoria final al coruñés, que era líder hasta ese momento. Tercero acabó el australiano Rob Aldeberg. Completaron la clasificación el checo Filip Podmol, el danés Alex Porsing (ganador del Got Talent de su país), el italiano Davide Rossi y el español y entrenador de Mincha Maikel Melero, que se lesionó en uno de los saltos, con la baja de última hora del japonés Taka Higashino. La Copa del Mundo se despidió esperando un 2026 que seguirá deparando más espectáculo sobre la moto.