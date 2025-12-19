Una vida en paralelo al DXT Campeón

Patri Santos, capitana del Zalaeta, en la redacción de DXT Campeón con el cuadro con la primera portada del periódico Quintana

Su abuela guarda todos los recortes de las veces que ha salido en el DXT Campeón, pero Patri Santos desconocía que su historia personal y deportiva estuviera tan ligada a la del periódico. Y es que uno y otra vieron la luz el mismo día, un 19 de diciembre de 1995, así que hoy juntos celebran una fecha tan especial como es el cambio de década soplando las treinta velas. “No tenía ni idea, además tampoco me esperaba que el DXT fuera tan antiguo. Por el formato me parecía mucho más reciente”, dice la jugadora de voleibol, capitana de un Zalaeta que cada fin de semana es protagonista en estas páginas. “Jorge (Barrero, su entrenador) me ha vacilado diciéndome que soy tan vieja como un periódico”, se ríe, “pero todo el mundo me dice que la de los 30 es la mejor década de la vida, entonces vamos a hacerles caso”.

La ocasión sirve para hacer análisis y reflexión de los cambios que se han producido en todo este tiempo. Ella proviene de una familia que no tenía demasiada relación con el deporte, pero conoció el voleibol en el colegio Liceo y ya se quedó enganchada para desaliento de otras disciplinas que intentaban captarla por sus evidentes condiciones físicas. Allí también probó los patines, como todos los niños y niñas del centro. Le gustaban. Pero las de su generación no tenían opción de apuntarse a hockey, solo a patinaje artístico, y eso, recuerda, no estaba hecho para ella. Es ya una de las grandes diferencias. “Ahora por suerte las niñas que quieren, pueden”.

Otras son la visibilidad y el acceso a la información. “Ahora hay más referentes para las niñas, todas tienen en quién fijarse y si quieren ver un partido de voleibol, por internet pueden elegir prácticamente el que quieran”, señala. “Yo cuando era pequeña le pedía a mi madre que me imprimiese fichas de voleibol y de jugadoras en el trabajo y ella me las tría en blanco y negro, para que no le riñesen (se ríe). Era la forma que tenía de interesarme un poco más”, añade y cree que eso también contribuye a que se enganchen y aprendan más del deporte.

“Ahora mismo estás a un clic de encontrar todo lo que quieres buscar y nosotros lo teníamos más complicado”, resume y pone un ejemplo: “Vas al parque y ves a los niños intentando hacer los trucos que ven a los futbolistas profesionales. Yo no tuve eso, nunca intenté hacer nada porque no tenía ni idea qué es lo que hacía la gente buena que jugaba al voleibol, ni siquiera que se podían hacer remates. Cuando era alevín la pasaba de dedos de un lado a otro de la pista y no se me ocurría hacer otra cosa que ahora las niñas sí pueden empezar a intentar antes porque ya lo han visto”.

Y esto también desemboca en una mayor profesionalización. “No todo lo que se debería, claro, pero sí que se han dado pasos sobre todo para formar a los entrenadores. Antes metías al primer chavalito que cumplía 15 años y que se podía hacer cargo de los pequeños”, recuerda. “En el Zalaeta, que tampoco es que seamos millonarios, podemos tener un coordinador que se dedica solo a esto y aunque no sea un sueldo de la leche, le da para vivir. Hace unos años no te lo podías ni plantear”, sostiene.

Pero la actual no supera en todo a la generación previa. “Entre comillas, nosotros tuvimos más parque, nos pasábamos el día en la calle. Tanto mi generación como las anteriores creo que desarrollamos la capacidad psicomotriz de una forma más fácil y sin tener que apuntarnos a ningún deporte”, indica. “Yo me he encontrado con niñas que les hemos tenido que enseñar a correr en el club. Suena así raro, pero es como que tienen acceso a tantas cosas que casi ni pasan por el parque. Y los padres son más sedentarios o tampoco tienen interés en que el niño haga deporte o vaya al parque, pues se acaba convirtiendo en que llega una niña que le tiras una pelota y no es capaz de agarrarla o le digo que corra y corre raro porque no ha corrido en general en su vida”, continúa explicando. “Y creo que es verdad que a los de mi generación nos tenía que gritar nuestra madre por la ventana que eran las diez de la noche y que teníamos que volver para casa. Y yo contestaba: ¡Mamá, pero aún es de día! Porque en Galicia tenemos esa suerte. A mí me ha gustado tener esa infancia”, apunta.

Y después están las instalaciones, que tampoco han mejorado mucho en este tiempo. “No llegan, cada año tenemos que dejar a 50-60 niñas fuera. Desde la pandemia ha sido un auténtico boom. Y eso que nosotros tenemos la suerte de tener la pista del instituto que menos un día, que hay clase por la tarde, podemos disponer de ella en horario libre”, comenta. Aunque es consciente de que es un problema general. “Todos te dirán lo mismo”, se lamenta. “A Coruña es muy multidisciplinar y hay muchos deportes. Que está genial, pero claro, todos nos tenemos que meter en algún sitio y no cabemos”.

Sobre el papel

Ese carácter deportivo de la ciudad es lo que opina que hace imprescindible la existencia del DXT Campeón. “Me gusta informarme de todos los equipos. Soy socia del Dépor y ya sabemos que estamos monopolizados por el fútbol en el mundo en general, pero en el periódico salen todos, por lo que si quiero saber qué ha pasado en el baloncesto, en el hockey o en el balonmano, me informo en DXT porque sabes que siempre va a haber algo más que el típico artículo pequeñito. Sabes que han ido al pabellón, que habrá fotos y que te espera algo más elaborado”, argumenta.

También con su Zalaeta, que ha crecido muchísimo en “visibilidad” en los últimos años. “Es verdad que siempre se puede pedir más, pero en general siento que estamos muy arropadas por los periódicos y los medios locales, siempre están ahí preocupándose y no solo cuando ganamos. Aunque más cuando ganamos”, bromea, “el año que fuimos a la Copa y a la fase de ascenso creo que todo el mundo de repente quería hablar con las jugadoras del Zalaeta”.

Un apoyo que al final es fundamental. “Te sientes un poco querida. No es simplemente qué bien que gané el partido y llegar a casa y darme yo a mí misma una palmadita en la espalda”. Una forma de poner en valor a lo que hace tanto ella como sus compañeras como a otras miles de historias de la ciudad, la mayoría deportistas amateur que no reciben nada a cambio por lo que hacen pero que se dedican con la misma profesionalidad que en el caso de que sí lo hicieran. “Yo no quiero contar las horas que llevo invertidas en el voleibol porque si lo hago igual me da algo. Es cierto que a nivel profesional me ha dado mucho pero en el profesional, tanto yo como mis compañeras todas tenemos nuestros trabajos y estudios y tenemos que compaginar, aunque lo hacemos con gusto. Pero verte reconocida es una forma de darle valor a eso que hacemos”

1 dorsal es el de Patri Santos en el Zalaeta, del que es la capitana y la colocadora, encargada de repartir juego.

No sé acuerda de la primera vez que se vio en sobre el papel de las páginas del periódico. “Mi abuela lo guardo todo. Yo ahora le digo que da igual, que está en internet. Pero ella se empeña igual”, sonríe. “Supongo que fue cuando empezamos a ir a algún Campeonato de España. Lo que sí sé fue la ilusión tremenda que me hizo. Me creía famosa y se lo enseñaba a toda la familia: ‘¡Mira, salgo en el periódico!’

Si tiene que elegir un momento de su carrera en el que le hubiese gustado ser portada se queda con dos. “El primero cuando de juvenil gané por primera vez el Campeonato Gallego y fue como un premio porque, el colofón a la etapa de cantera y lo recuerdo con muchísimo cariño”. Y de segundo, la temporada 2018-19 con el Liceo. “Nos clasificamos por primera vez para la Copa Princesa y la fase de ascenso. Ganamos la liga de invierno, la de verano... y nadie contaba con nosotras porque éramos un grupo de chavalitas casi recién salidas del horno. Después en la fase no ganamos ni un set, pero estar allí ya era el premio y ya habíamos dado todo lo que teníamos que dar”, recuerda.

Aún quedan titulares por protagonizar. “Me encantaría leer en DXT Campeón que hemos conseguido plaza en la Superliga. Que nos hemos clasificado otra vez para una fase de ascenso, hicimos un gran papel y logramos la plaza. Me molaría mucho además que fuese en un partido disputado, de ganar 3-2, de los que se sufren hasta el final, como un gol en el minuto 90, y ya por pedir, que sea conmigo haciendo un gran papel haciendo que mis compañeras tengan mejores porcentajes de ataque”. De momento, se conforma con celebrar su aniversario con victoria hoy contra el Covadonga. Treinta años no se cumplen todos los días.