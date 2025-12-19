Una generación que cambia de década

César Carballeira Javier Albores

Han nacido entre finales de 1995 y principios de 1996. Cumplieron, cumplen y cumplirán 30 años en los próximos meses. Están a caballo entre la Generación Y, conocida como los Milennials, y la Generación Z, los Centennials, porque ya son nativos digitales, pero todavía se pasaban las tardes en los parques y vieron al Dépor ganar la Liga. Son jugadores de hockey, de fútbol y baloncesto, árbitros, atletas y nadadores, todo lo que han querido ser. Porque han crecido en la época de mayor efervescencia del deporte en la ciudad, aprovechando al máximo las oportunidades que esto les ofrecía. Y como el DXT Campeón, celebran su cambio de década en su mejor momento deportivo y personal. Incluso algunos acaban de ser padres. La Generación DXT se hace mayor, pero todavía tiene que seguir escribiendo muchas páginas de éxitos.

Eugenia Gil

Hace una semana que celebró su ascenso a categoría First de la UEFA, demostrando que es una de las árbitras de fútbol mejor consideradas en España, como demuestran las designaciones para pitar partidos importantes como la Copa de la Reina o la Supercopa, y a nivel internacional.

9 deportistas destacados de la ciudad comparten generación con el DXT: cumplen 30 en los próximos meses.

No nació en la ciudad, pero es coruñesa de adopción desde que de pequeña, por motivos laborales de sus padres, se instaló y desarrolló su carrera deportiva. Primero como atleta. Una gran corredora de 400 metros que incluso se proclamó subcampeona de España. Algo que es ahora una de las bases de su éxito en el arbitraje, ya que técnicamente es buena, pero su estado físico está muy por encima de la media. Podría decirse incluso que puede que sea la árbitra más rápida de España.

César Carballeira

Con el Liceo ha ganado la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Con la selección española es campeón de Europa y del mundo. Para redondear su palmarés solo le faltaría una Champions.

Con alma y corazón verdiblancos, es uno de los mejores jugadores del mundo de hockey de la actualidad, sobre todo a nivel defensivo, en el que su físico poderoso y su buena lectura del juego le permiten tener la situación controlada en todo momento. Un seguro de vida.

Miguel Loureiro

Convertido en una pieza fundamental de la defensa de Antonio Hidalgo, el de Cerceda está cumpliendo el sueño de jugar en el Dépor a punto de cumplir 30 años, demostrando aquello de que nunca es tarde.

No había tenido suerte en una primera etapa, de infantil, porque una lesión le impidió jugar. Pero su ejemplo fue el de la perseverancia. Se fue al Bergantiños y volvió a escribir desde cero su historia.

Mauro Triana

El hombre más rápido de Galicia (y de la cuesta de Adormideras), el que llegó a destronar en 100 y en 200 metros a un Isidoro Hornillos que aún tenía su nombre escrito en los libros de récords desde que se corría en blanco y negro.

Con un físico privilegiado en el que destaca su tren inferior, las lesiones frenaron la progresión del que era la referencia de la escuela de velocistas que dirigía en la ciudad José Carlos Tuñas.

Eugenia Filgueira

Es una institución en el Maristas, el ejemplo del compromiso e implicación con un proyecto, de compañerismo, la jugadora que querrían todos los entrenadores y no por los grandes números de cada partido, que también.

Ya cumplidos los 30 sigue siendo una de las referencias del equipo que marcha en posiciones privilegiadas de la Liga 2. Y por el bien de todo, que le quede mucha cuerda.

Yulenmis Aguilar

No nació en A Coruña sino en Cuba, pero esta ciudad es conocida por que nadie es forastero. Aquí la lanzadora de jabalina recuperó su mejor versión, se clasificó para los Juegos de París y volvió con un diploma pese a que compitió mermada por las lesiones.

De hecho, todavía sigue recuperándose de una de codo que le obligó a pasar por el quirófano. Si todo sigue como lo planeado, pronto volverá a para seguir dando guerra. Porque es una luchadora. “Y más gallega que el lacón”.

Sergio Campos

En natación estuvo casi una década asentado entre los mejores nadadores de España, rozando incluso la clasificación para las citas internacionales. Uno de los mejores de todos los tiempos en la piscina a nivel gallego.

Ahora, en la modalidad de salvamento, sigue batiendo récords, incluso de España. Lo hizo este mismo año y por dos veces. Un premio a la perseverancia.

Ignacio Alabart

La clase personificada, lo ha ganado todo en el hockey sobre patines y eso que tenía en casa el listón bien alto al ser su padre, Kiko Alabart, una leyenda del Liceo.

Él, formado en Compañía de María, los gana con otros colores, los del Barça, donde es el líder y le toca luchar por los títulos contra los de su propia ciudad.

Carlos Martínez

Tocó el cielo con las manos al proclamarse como capitán de la selección española campeón del mundo de 3x3, una disciplina nueva (ya olímpica) en la que precisamente él ha sido uno de los pioneros a nivel nacional.

Formado en las categorías inferiores del Básquet Coruña, debutó en ACB y en la Euroliga de la mano del Baskonia, que le fichó para su cantera. Regresó a casa, pero su etapa no salió como esperaba. No dejó que eso le definiera y eligió creer. 