La demanda histórica ya es treintañera

Equipo de DXT Campeón que hizo realidad el primer número en la redacción de Pocomaco ARCHIVO DXT CAMPEÓN

DXT Campeón vino a ocupar el enorme vacío en la información deportiva local a mediados de la última década del siglo pasado. La actualidad llevaba tiempo demandando un diario deportivo. El Deportivo había vuelto a Primera y había conquistado su primera Copa del Rey. El Liceo y el Sal Lence dominaban sus disciplinas a nivel nacional. Galicia contaba con tres equipos en Primera y entre los Juegos Olímpicos de Barcelona y las proezas de Miguel Indurain el virus del deporte había invadido la península entera. Y claro, el fútbol local. Los que soñábamos con llegar a vestir de blanquiazul algún día reclamábamos el espacio sobre nuestras hazañas de andar por casa que habían tenido nuestros padres y abuelos, porque hasta entonces únicamente eran reflejadas –y de manera esporádica, porque no había sitio para todos–, en la edición del lunes de El Ideal Gallego. Aquello sucedió hace ya nada más y nada menos que treinta años.

A Coruña, gracias sobre todo a la intensa actividad de su fútbol modesto, casi siempre había contado con publicaciones especializadas. Con la salvedad de que todas ellas tenían carácter semanal. Primero fue Arte y Sport, pero el gran punto de partida fue en 1923, de la mano de El Balón, bajo la dirección de José Luis Bugallal Marchesi ‘Marathon’. Echó el cierre diez años después, en 1933. Desde 1928 tuvo la competencia del Hércules que, dirigido por José R. García González, se autoproclamaba ‘semanario deportivo independiente, defensor de los clubs modestos’. Tras la Guerra Civil vino al mundo el Riazor. Orestes Vara dio forma a una publicación especialmente relevante porque durante sus casi 20 años de existencia se publicaba los lunes, el único día que no se imprimía prensa diaria. Entre 1953 y 1971, el Riazor rivalizó con La Hoja del Lunes para ofrecer la mejor y más completa información deportiva, con especial énfasis en el fútbol más cercano.

Un aficionado lee la primera edición del primer diario deportivo de Galicia ante la Torre de Hércules ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo para que alguien idease una nueva publicación deportiva. Ese alguien fue Bieito Rubido, que encontró el socio idóneo en Ángel Gómez Hervada. Rubido, entonces director en Galicia de Antena 3 TV, y ‘Anca’, sempiterno director de Radio Coruña, moldearon una redacción casi perfecta. Aquella plantilla era digna de un equipo ganador de la Champions de la prensa: una compensada mezcla de juventud y veteranía, de plumas de calidad y de periodistas de raza, y un innovador departamento creativo, todos ellos con ganas de demostrar su valía, de comerse el mundo.

El reto de dirigir el primer diario deportivo de Galicia, pues hasta entonces todo habían sido semanarios, recayó en César Casal (1995-1999). Cuántas veces retumbó en la parcela C-12 aquello de “a ver esas paginitas, que esto es un diario, no un semanario”. Editorial La Capital –ahora Editorial El Ideal Gallego– se hizo con la propiedad de la cabecera y Juan Carlos Boga (1999-2009) dio el salto a la dirección. Andrés Ríos, al que hace poco despedimos con enorme tristeza, tomó el mando en 2009. El director más longevo dejó paso, en 2022, a Alberto Torres, cuya etapa acabó en 2024, cuando Juan Luis Rodríguez Cudeiro cogió la batuta. Todos, con la inestimable ayuda y honrada labor de muchos grandes periodistas que aquí dieron sus primeros pasos, nos han llevado a soplar hoy las 30 velas.

Treinta años en los que, primero desde Pocomaco y ahora desde el Palacio de la Ópera, hemos contado hazañas, pero sobre todo historias cercanas. Es turno de los ejemplos propios, porque primero fueron casi veinte años y ahora ya ha transcurrido uno y medio. De entrevistar en su propia habitación a un alevín Ian Mackay a charlar cara a cara con un Mauro Silva campeón del mundo. Años después pude contar desde Las Mestas la primera conquista del CRAT y desde el 11 de Setembre la reconquista del Liceo. Y antes había enviado desde Innsbruck la crónica del primer España-Rusia de la Eurocopa 2008.

Como tres décadas dan para mucho y la información deportiva también, DXT Campeón ha librado también sus batallas contra otros medios, siempre en buena lid. Surgió primero Meta Sport y más adelante Dépor Sport. El primero cometió el error de querer abarcar toda Galicia, lo que estuvo a punto de sepultar a esta cabecera en sus inicios. El segundo nació en 2005. La Capital no vendió su cabecera a Lendoiro, que sí llegó a un acuerdo con el Grupo Zeta que se esfumó en 2014, con su adiós al Dépor. La era digital trajo otra lucha frente a otras muchas cabeceras. Y ahí sigue DXT Campeón. Porque en estos treinta años ha mudado la forma de contar las cosas, pero lo que no ha cambiado son las formas y el fondo. 