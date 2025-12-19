A idade de ouro do deporte galego
O alto nivel deportivo de Galicia multiplícase nos últimos anos cun marcado acento coruñés grazas a deportistas como Carlos Arévalo ou Enmanuel Reyes
Galicia está a vivir a época dourada do seu deporte. Os excelentes resultados dos nosos deportistas nos distintos eventos nacionais e internacionais, falan dun gran estado de forma que se entende mellor reparando no crecemento do alto nivel. Se os primeiros rexistros de deportistas recoñecidos era de, aproximadamente, uns 300 deportistas en 2009, hoxe Galicia xa supera os 1.700, o que supón que, neste tempo, a cifra multiplicouse por seis. Neste sentido cómpre salientar unha paridade crecente co 42% de mulleres e o 58% de homes. Ademais, o deporte galego medra en inclusión xa que contamos con 53 deportistas de alto nivel con discapacidade, o número máis elevado da historia.
41 por centro dos deportistas de alto nivel de Galicia son da provincia da Coruña así como medio milleiro de clubes.
As cifras acadadas polo deporte de alto nivel de Galicia débense por unha banda, ao traballo e ao incremento de nivel dos deportistas, así como ao novo decreto de alto nivel publicado en 2020 que, ademais do deporte de alto nivel de Galicia, tamén recoñece o alto rendemento deportivo (práctica deportiva que aínda non pode ser cualificada de alto nivel pero cuxa proxección indica que estará en condicións de selo) e o rendemento deportivo de base (etapa de desenvolvemento e perfeccionamento previa a acadar o alto rendemento deportivo ou o alto nivel). O mesmo ocorre coas categorías de técnicos-adestradores e xuíces-árbitros, novos colectivos que se incorporan ao alto nivel porque tamén forman parte do tecido deportivo e son parte importante da comunidade.
CRECEMENTO | O número de deportistas de alto nivel pasou de 300 en 2009 a 1.700 en 2025
De todos os deportistas galegos de alto nivel, máis do 41% son da provincia da Coruña e dos preto de 7.000 clubes deportivos rexistrados en Galicia, a provincia coruñesa conta con 2.560, o 37%, contando que a cidade suma medio milleiro. Entre todos os deportistas recoñecidos, destacan os vitalicios. Son 13 en total, medallistas olímpicos e paralímpicos, entre os que salientan moitos nomes propios vinculados coa Coruña como o padexeiro Carlos Arévalo, dobre medallista olímpico (prata e bronce) no K4 500 de Tokio 2020 e París 2024, as regatistas Támara Echegoyen e Sofía Toro, campioas olímpicas en Elliot 6m en Londres 2012, ou Enmanuel Reyes, bronce olímpico en boxeo -92 kilos en París 2024.
Centros especializados
Neste mesmo decreto do 2020 incorporouse a figura dos Núcleos de Adestramento Deportivo Especializado. Xestionados por unha federación, clube ou sociedade anónima deportiva e orientados á preparación técnico-deportiva do alto nivel para a participación dos deportistas galegos en competicións internacionais, complementan o servizo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva da cidade de Pontevedra, cos seus dous satélites do Complexo de Regatas David Cal en Verducido e do Centro Galego de Vela en Vilagarcía. Na actualidade son 14 NADEs, estando nove deles na provincia coruñesa: tres federativos (Federación Galega de Karate en Santiago, Federación Galega de Squash en Ames e Federación Galega de Atletismo en Ribeira), así como seis de clubes (Club Halterofilia Coruña, Real Club Deportivo de La Coruña e Club de Ximnasia Universidade da Coruña Terra Sports Academy na Coruña, así como o Club Taekwondo Sport Videlgi en Ribeira).
PARIDADE | Un 42% dos deportistas de alto nivel son mulleres por un 58% de homes
O 27 de novembro, a Fundación Deporte Galego da Xunta de Galicia anunciaba a convocatoria de axudas DGAN–TAXAGAN para deportistas, técnicos, adestradores, xuíces e árbitros de alto nivel 2025 que terán un orzamento de 800.000 euros. Cómpre lembrar que o orzamento inicial en 2024 foi de 600.000 euros, aínda que finalmente ampliouse ata preto dun millón de euros, acadando o récord histórico destas axudas e demostrando o compromiso co deporte galego.