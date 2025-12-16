Luis Cabarcos, bronce nacional absoluto y campeón sub-16

Luis Cabarcos Quintana

Luis Cabarcos, de Northside Skatepark, se confirmó el pasado fin de semana en Córdoba como una de las grandes promesas del skate nacional en la modalidad de street al colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto, además de proclamarse campeón de la categoría sub-16.

El coruñés dio una muestra de la madurez de su skate con una ronda técnica y rápida caracterizada por trucos de gran complejidad en una instalación, el skatepark de Cañedo, que ya es conocida por su dureza. Cabarcos solo fue superado por Gabriel Ferrer, que se llevó el oro absoluto, y Daniel Moragues, que se hizo con la plata.

El joven coruñés, de solo 14 años, cierra así un año en el que celebró grandes triunfos como el que consiguió en el World Rookie Tour en la cita española celebraba en Santander o un tercer puesto en la prueba de este mismo circuito disputada en Eslovenia. Eso hizo que su nombra siga siendo tenido en cuenta para las convocatorias de la selección española, con la que debutó como invitado en el Mundial de 2024.