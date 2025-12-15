Éxito en la I Copa Deputación da Coruña

Copa Deputación de baile deportivo Quintana

El pasado sábado, el Palacio de los Deportes de Riazor cambió el hockey por el baile deportivo para acoger la primera edición de la Copa Deputación da Coruña, una competición oficial que convirtió a la ciudad en la capital gallega de esta disciplina.

En total fueron más de 300 los deportistas que formaron parte del evento llegando procedentes de todos los rincones tanto de España como de Portugal para deleitar a las más de 4.000 personas que acudieron durante toda la jornada. La Copa Deputación da Coruña se disputó bajo el reglamento de la Federación Española de Baile Deportivo y contó con cinco categorías a nivel oficial, así como con siete jueces que fueron los encargados de valorar las coreografías para designar a los ganadores y ganadoras a través de los sistemas skating y AJS, dependiendo de la modalidad.

En la categoría 1 (individual juvenil y júnior), la ganadora fue Kateryna Chepeliuk, del Club Apolo Famaliçao portugués. En categoría 2 (individual youth, adulto y sénior) se impuso la deportista del CBD Un Paso Adelante de Narón, Noemí Cerdán García. En categoría 3 (parejas juvenil y júnior), Raúl Romer Sendón y Serena Díaz Toba, del Club Arte e Movemento de Cee, fueron los vencedores. Tomás Gomer y Lara Grigorean, de la Academia Gindança portuguesa, consiguieron la mejor puntuación en la categoría 4 (parejas youth y adulto). Por último, los ganadores de la categoría 5 (parejas sénior) fueron David López Fernández y Jessica García Pérez, también del CBD Un Paso Adelante de Narón.

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, quiso destacar el éxito de la edición inaugural de este evento, así como el compromiso de la institución que preside con todos los deportes de la provincia coruñesa. También subrayó que la incorporación del baile deportivo al calendario de copas provinciales refuerza el objetivo de “dar visibilidade a disciplinas espectaculares, con gran talento técnico e en pleno crecemento”, a la vez que anunció la intención de mantener dicha apuesta.

Por su parte, la encargada de la organización del evento y gerente de la escuela Un Paso Adelante de Narón, Sandra García, celebró la acogida de esta primera edición y destacó lo siguiente: “É a primeira vez que se organiza en Galicia un evento destas características, oficial e puntuable para o ranking nacional, cun acceso completamente gratuito para o público”. También quiso resaltar la presencia de deportistas con reconocimiento a nivel internacional.

