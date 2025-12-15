Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Rally

El karting de As Pontes inaugurará la temporada gallega de rally

A Coruña se queda fuera del Campeonato Gallego para entrar en el Europeo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/12/2025 00:22
Instantánea del Rally de A Coruña 2025
Instantánea del Rally de A Coruña 2025
Nacho Carballeira
La Federación Galega de Automobilismo (FGA) ha hecho público su calendario de pruebas de cara al próximo año 2026. La primera prueba tendrá lugar en la localidad de As Pontes los días 6, 7 y 8 de febrero y será dentro del Campeonato Gallego de Karting. Tras una primera prueba de Rallysprint en febrero, llegará el pistoletazo de salida al Campeonato Gallego de Rallies. La primera prueba puntuable será la edición número 30 del Rally do Cocido de Lalín, que se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo.

Instantánea de una de las carreras de este lunes

La Peña Autocross Arteixo pone punto y final a la temporada 2025



En ese mismo mes se celebró este año 2025 el Rally de A Coruña, pero no repetirá en 2026. De hecho, no está incluido en el calendario de la FGA porque, tal y como anunció la propia Federación junto a la organización del evento hace unas semanas, el rally de A Coruña ha tomado la decisión de desvincularse del campeonato gallego para convertirse en una de las citas puntuables para el Tour European Rally (TER) y el Tour European Rally Historic.

El Campeonato Gallego de Rallies tendrá una vez más nueve pruebas puntuables. En detrimento de la de A Coruña, se ha incluido la de Ourense-Ribeira Sacra, que cumplirá su edición número trece este año y cerrará la temporada entre el 6 y el 8 de noviembre. Por el medio, Noia, Mariña Lucense, Pontevedra, Sur do Condado, Ferrol, Comarca do Carballiño y San Froilán. Por su parte, la competición de Autocross empezará en Arteixo el 20 de marzo y terminará el 11 de octubre en O Castro, tras pasar dos veces por Carballo, una por Santa Comba y de nuevo por O Castro y Arteixo.

