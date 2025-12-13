OK Plata y Primera Nacional vuelven a escena

Una acción del Marineda-Patinalon Carlota Blanco

Fin de semana de vuelta a la competición para varias ligas como la OK Plata de hockey y la Primera Nacional de voleibol, además de continuar otras como OK Bronce y Superliga 2.

Voleibol

Tras ganar la semana pasada al Astillero, el Zalaeta recibe hoy (19.00) al Torrelavega en el Barrio de las Flores. Antes tendrá lugar la presentación de todos los equipos del club. Los dos equipos del Oleiros viajan hoy hasta Oviedo, el femenino abrirá la tarde (17.00) y el masculino la cerrará (19.00). Completará la jornada el Ciudad de A Coruña mañana a las 12.00 contra Uniovi en el Barrio de las Flores.

Hockey

Abre la jornada de hockey coruñés esta tarde el Compañía de María, que recibe en Elviña II al Manlleu (18.00). A las 19.30 horas será el turno para el Liceo B de OK Bronce, que visita al Santutxu como parte de la duodécima fecha. Media hora más tarde (20.00) dará comienzo el Rochapea-Cambre de OK Plata femenina.

En la jornada del domingo, el Marineda regresa a la competición y lo hará como local, recibiendo en el Agra 1 al Alcorcón a partir de las 12.00 horas. El filial del Compañía de María también jugará antes de la hora de comer y también como local. Recibirá al Traviesas en el polideportivo de Elviña II a las 12.45 horas.

Cerrará la jornada el HC Coruña. El equipo de Stanis García disputará su tercer partido en menos de diez días mañana a las 21.00 horas en el Palacio de Riazor, donde recibirá al Manlleu catalán tras caer entre semana contra el líder de la OK Liga, el Telecable.

Sábado

17.00 Voleibol, Primera Nacional: Oviedo-Oleiros F J10, José Manuel Fuente

17.30 Baloncesto, Primera FEB: CB Zamora-Básquet Coruña J11, Ángel Nieto

18.00 Hockey, OK Plata: CDM-Manlleu J8, Elviña II

18.30 Baloncesto, Liga Femenina 2: Ibaizabal-Maristas J11, Pol Urreta

19.00 Voleibol, Superliga 2: Zalaeta-Torrelavega J11, Barrio de las Flores

19.30 Balonmano, División de Honor Plata: Anaitasuna-OAR J14, Pabellón Anaitasuna

19.30 Balonmano, Primera Nacional: Culleredo-Porriño J14, Tarrío

19.30 Voleibol, Primera Nacional: Oviedo-Oleiros M J10, José Manuel Fuente

19.30 Hockey, OK Bronce: Santutxu-Liceo B J12, Polideportivo de Txurdinaga

20.00 Hockey, OK Plata Rochapea-Cambre J10, UDC Rochapea

20.30 Hockey, OK Plata: Lloret-Dominicos J8, Municipal de Lloret de Mar

Domingo

12.00 Voleibol, Primera Nacional: Ciudad de A Coruña-Uniovi J10, Barrio de las Flores

12.00 Hockey, OK Plata: Marineda-Alcorcón J10, Agra 1

12.00 Hockey, OK Liga: Liceo-Lleida J12, Palacio de Riazor

12.45 Hockey, OK Bronce: CDM B-Traviesas J12, Elviña 2

21.00 Hockey, OK Liga: HC Coruña-Manlleu J12, Palacio de Riazor