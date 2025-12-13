Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Ligas Nacionales

OK Plata y Primera Nacional vuelven a escena

Fin de semana completo para los equipos coruñeses de ligas nacionales

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/12/2025 00:00
Una acción del Marineda-Patinalon
Una acción del Marineda-Patinalon
Carlota Blanco
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Fin de semana de vuelta a la competición para varias ligas como la OK Plata de hockey y la Primera Nacional de voleibol, además de continuar otras como OK Bronce y Superliga 2.

Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran sobre la pista del Barrio de las Flores

El Ciudad de A Coruña es más líder tras ganar a Los Campos

Más información

Voleibol

Tras ganar la semana  pasada al Astillero, el Zalaeta recibe hoy (19.00) al Torrelavega en el Barrio de las Flores. Antes tendrá lugar la presentación de todos los equipos del club. Los dos equipos del Oleiros viajan hoy hasta Oviedo, el femenino abrirá la tarde (17.00) y el masculino la cerrará (19.00). Completará la jornada el Ciudad de A Coruña mañana a las 12.00 contra Uniovi en el Barrio de las Flores.

Hockey

Abre la jornada de hockey coruñés esta tarde el Compañía de María, que recibe en Elviña II al Manlleu (18.00). A las 19.30 horas será el turno para el Liceo B de OK Bronce, que visita al Santutxu como parte de la duodécima fecha. Media hora más tarde (20.00) dará comienzo el Rochapea-Cambre de OK Plata femenina.

En la jornada del domingo, el Marineda regresa a la competición y lo hará como local, recibiendo en el Agra 1 al Alcorcón a partir de las 12.00 horas. El filial del Compañía de María también jugará antes de la hora de comer y también como local. Recibirá al Traviesas en el polideportivo de Elviña II a las 12.45 horas.

Cerrará la jornada el HC Coruña. El equipo de Stanis García disputará su tercer partido en menos de diez días mañana a las 21.00 horas en el Palacio de Riazor, donde recibirá al Manlleu catalán tras caer entre semana contra el líder de la OK Liga, el Telecable.

Sábado

17.00 Voleibol, Primera Nacional: Oviedo-Oleiros F J10, José Manuel Fuente

17.30 Baloncesto, Primera FEB: CB Zamora-Básquet Coruña J11, Ángel Nieto

18.00 Hockey, OK Plata: CDM-Manlleu J8, Elviña II

18.30 Baloncesto, Liga Femenina 2: Ibaizabal-Maristas J11, Pol Urreta

19.00 Voleibol, Superliga 2: Zalaeta-Torrelavega J11, Barrio de las Flores

19.30 Balonmano, División de Honor Plata: Anaitasuna-OAR J14, Pabellón Anaitasuna

19.30 Balonmano, Primera Nacional: Culleredo-Porriño J14, Tarrío

19.30 Voleibol, Primera Nacional: Oviedo-Oleiros M J10, José Manuel Fuente

19.30 Hockey, OK Bronce: Santutxu-Liceo B J12, Polideportivo de Txurdinaga

20.00 Hockey, OK Plata Rochapea-Cambre J10, UDC Rochapea

20.30 Hockey, OK Plata: Lloret-Dominicos J8, Municipal de Lloret de Mar

Domingo

12.00 Voleibol, Primera Nacional: Ciudad de A Coruña-Uniovi J10, Barrio de las Flores

12.00 Hockey, OK Plata: Marineda-Alcorcón J10, Agra 1

12.00 Hockey, OK Liga: Liceo-Lleida J12, Palacio de Riazor

12.45 Hockey, OK Bronce: CDM B-Traviesas J12, Elviña 2

21.00 Hockey, OK Liga: HC Coruña-Manlleu J12, Palacio de Riazor

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción del Atlético Arteixo-Compostela

El Arteixo recibe al Boiro con la incógnita de los nuevos fichajes
Raúl Ameneiro
Quique Teijo, con el Fabril ante el Oviedo Vetusta en Abegondo

Quique Teijo ve despejarse el camino hacia su soñado debut con el Dépor
Eder Pereira
Cara a cara entre Alessandro Verona y Toni Pérez en el Liceo-Sporting de la Liga de Campeones disputado el jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor

Cara y cruz de un empate que deja a medias
María Varela
Germán Parreño y varios defensas del Dépor dificultan el remate a Bonini, jugador del Almería

El Dépor, al que más hay que tirarle para marcar, se enfrenta al polo opuesto, la Real B
Eder Pereira