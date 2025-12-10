El coruñés Iago Tomé se proclama campeón de España cadete

Iago Tomé en el cajón más alto del podio Cedida

El joven boxeador coruñés Iago Tomé, de solo trece años e integrante del club Brabox76, se proclamó campeón de España 2025 en la categoría Cadete de menos de 46 kilos durante el Campeonato de España Schoolboys celebrado en Palencia. Guiado por su padre y entrenador, el exboxeador Luis Tomé, el púgil se consolida como el campeón vigente de España y el boxeador más joven de A Coruña en conquistar un título nacional.

Su recorrido en el campeonato fue impecable. En semifinales, Iago venció por decisión unánime al representante de Andalucía, Julio Morán, imponiendo autoridad desde el primer asalto. En la final, se enfrentó al campeón de España 2024, el balear Santiago Hernández, a quien superó con una actuación inteligente y muy sólida, asegurando así el oro.

El título llega como culminación a un año de crecimiento continuo. En noviembre de 2024, Iago había obtenido la medalla de plata en el Campeonato de España de Clubes celebrado en La Nucía, y anteriormente ya había sumado tres medallas de bronce en distintas ediciones de campeonatos estatales. La constancia y progresión del joven gallego lo han convertido en una de las figuras más prometedoras del circuito nacional de boxeo.

El apoyo y la dirección técnica de su padre, Luis Tomé, han sido clave en este proceso. Además de entrenarlo en Brabox76, Luis formó parte del equipo técnico de la Selección Gallega durante el campeonato, acompañando de cerca la evolución del joven campeón. Con esta victoria, Iago Tomé se afianza como una de las grandes promesas del boxeo gallego y español, un talento precoz cuyo presente ya destaca y cuyo futuro apunta a metas aún mayores.