Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Boxeo

El coruñés Iago Tomé se proclama campeón de España cadete

Su padre, mentor y entrenador es el exboxeador Luis Tomé

Sergio Baltar
10/12/2025 14:45
Iago Tomé en el cajón más alto del podio
Iago Tomé en el cajón más alto del podio
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El joven boxeador coruñés Iago Tomé, de solo trece años e integrante del club Brabox76, se proclamó campeón de España 2025 en la categoría Cadete de menos de 46 kilos durante el Campeonato de España Schoolboys celebrado en Palencia. Guiado por su padre y entrenador, el exboxeador Luis Tomé, el púgil se consolida como el campeón vigente de España y el boxeador más joven de A Coruña en conquistar un título nacional.

Velada de boxeo en el Fight Factor @Javier Albores (3)

A Coruña en loita: o boxeo

Más información

Su recorrido en el campeonato fue impecable. En semifinales, Iago venció por decisión unánime al representante de Andalucía, Julio Morán, imponiendo autoridad desde el primer asalto. En la final, se enfrentó al campeón de España 2024, el balear Santiago Hernández, a quien superó con una actuación inteligente y muy sólida, asegurando así el oro.

El título llega como culminación a un año de crecimiento continuo. En noviembre de 2024, Iago había obtenido la medalla de plata en el Campeonato de España de Clubes celebrado en La Nucía, y anteriormente ya había sumado tres medallas de bronce en distintas ediciones de campeonatos estatales. La constancia y progresión del joven gallego lo han convertido en una de las figuras más prometedoras del circuito nacional de boxeo.

El apoyo y la dirección técnica de su padre, Luis Tomé, han sido clave en este proceso. Además de entrenarlo en Brabox76, Luis formó parte del equipo técnico de la Selección Gallega durante el campeonato, acompañando de cerca la evolución del joven campeón. Con esta victoria, Iago Tomé se afianza como una de las grandes promesas del boxeo gallego y español, un talento precoz cuyo presente ya destaca y cuyo futuro apunta a metas aún mayores.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Mario Soriano, en el Deportivo-Cultural de Riazor

Mario Soriano: "Tarde o temprano iba a llegar la derrota, hay que asumirlo con tranquilidad"
Israel Zautúa
Toni Pérez celebra un gol con el Sporting de Portugal (arriba) y con el Liceo (abajo)

El presente y el pasado de Toni Pérez se juntan en el Palacio
Raúl Ameneiro
Damián Canedo en el Sabadell-Deportivo de Copa

Se acumulan los problemas en la defensa del Dépor: posible lesión grave de Damián Canedo
Jorge Lema
Luismi Cruz, en el partido frente a la Cultural Leonesa

Luismi Cruz acelera para terminar 2025 sobre el césped
Jorge Lema