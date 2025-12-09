La Peña Autocross Arteixo pone punto y final a la temporada 2025

Instantánea de una de las carreras de este lunes Cedida

La Peña Autocross Arteixo puso punto y final a la temporada 2025 durante el puente de este pasado fin de semana con la celebración del Off Road Trophy, competición de ámbito nacional con la que cerraron el ejercicio deportivo.

El evento arrancó el sábado con edición número catorce de la Resistencia Autocross Arteixo, una carrera de cuatro horas de duración con 27 equipos inscritos entre la Clase A y la Clase B en la que los principales enemigos eran la regularidad y la fiabilidad. En Clase B se impuso AFV Galirueda, equipo compuesto por David Blanco, Álvaro Freire y José R. Bello. En segunda posición quedó el equipo Geserra de los hermanos Gabriel y Esteban Serrano, junto con Sergio Suárez. Completó el podio El equipo B de David Varela, Erlantz Fernández y Diego Boedo.

La salida de Clase A se dio unas horas más tarde con un gran ritmo por parte de todos los equipos. La igualdad se hizo palpable hasta la última vuelta, dejando apenas cinco décimas de diferencia entre el primer y el segundo clasificado de la prueba. Finalmente fue el equipo Cynical Racing, de Felipe Santos, Manoel Felipez, Jairo Castro e Isaac Calvo quien se hizo con la victoria, seguidos de Geserra y Breogán Motor.

La jornada del domingo serviría a modo de clasificación para las carreras del lunes, cuando tuvieron lugar las finales del quinto Carcross Trophy, prueba dedicada en exclusiva a los prototipos de la disciplina. Los casi 60 pilotos participantes contaron con cuatro horas de entrenamientos libres antes de la clasificación, donde el más rápido fue Juan José Moll, seguido de Iván Ares y Luis Quintana.

Ya el lunes, el circuito José Ramón Losada de Arteixo vivió la jornada más vibrante de la edición 2025 del Off Road Trophy. Tras la Superpole del domingo, era turno para las carreras tras dos nuevas sesiones eliminatorias que dieron pie a la gran final. Diez vueltas al trazado arteixán en las que, finalmente, Maikel Vilariño se impuso a Diego García, el campeón de España en la categoría Carcross Series este mismo año. Vilariño, que debutaba en competición con el Labase FX01, un modelo diseñado siguiendo la reglamentación de la FIA, fue capaz de mantener a raya a Diego García por apenas un segundo de diferencia. Su compañero de Labase, el joven Luis Quintana, fue quien completó el podio final de la prueba, con Iván Ares y Darío Calviño cerrando las cinco primeras posiciones.

En la clasificación por marcas, Yacar consiguió alzarse con la primera posición con 1.127 puntos obtenidos entre sus catorce pilotos. Le siguieron Labase (1.034) y Life Live (521) en los puestos de cabeza. En la clasificación por equipos, BLXSC Motorsport, formado por Iván Couto y Alberto Lorenzo, consiguió el primer puesto seguido de Lifelive Iberica 2, con Iván Ares y Daniel Alonso en sus filas. La tercera posición fue para Yacar Racing con Darío Calviño y Antonio López.

La Peña Autocross Arteixo despide así su año 2025 tras celebrar de manera más que exitosa dos pruebas del campeonato gallego, la ronda del campeonato nacional y este Off Road Trophy.