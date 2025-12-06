Javier González Fraga, gran protagonista del CSI1* A Coruña este sábado

Javier González Fraga, Fino, montando a Sonic JGF en el Trofeo Malard Bruno Penas

El segundo día de competición en Casas Novas comenzó con dos nuevas pruebas de la categoría CSI1*, el Trofeo Porsche y el Trofeo Malard. Alrededor de las 13.30 horas tuvo lugar el inicio de la primera prueba de este sábado 6 de diciembre en el Centro Hípico Casas Novas. El Trofeo Porsche, una prueba de velocidad y manejabilidad con alturas de 1.30m, en la que participaron 23 jinetes, con una amplia presencia nacional (14 binomios).

La victoria se la llevó Amelie Gachoud, consiguiendo su segundo trofeo del fin de semana tras triunfar en el Trofeo Veolia del viernes. Montando a Hello Franklin, paró el cronómetro a los 66.35s, siendo así la más rápida del Trofeo Porsche.

La amazona británica recibió el trofeo de manos de Jordi Curros, Gerente del Centro Porsche A Coruña.

El podio lo completaron dos jinetes españoles, el gallego Javier González Fraga, Fino, que se quedó a solo 8 centésimas de lograr el primer puesto delante de su público saltando con Obolesnky JGF; y el binomio formado por Íñigo Fernández de Mesa y Casper de Luxe, con un tiempo de 68.64s.

La cuarta y la quinta posición de la prueba fueron para dos amazonas españolas, Micaela Álvarez Gutierrez y Ainoa Calviño Rabón.

Trofeo Malard

La segunda prueba de la categoría CSI1* fue el Trofeo Malard, a contrarreloj en alturas de 1,40m, con 28 participantes.

El más rápido fue Javier González Fraga, demostrando su gran estado de forma tras el segundo puesto conseguido en la primera prueba. El jiente local consiguió con Sonic JGF la victoria delante de su público en un tiempo de 61.18s y recibió el trofeo a manos de Enrique Mateo, importador de Champagne Malard en España.

Por detrás del gallego quedó la dupla formada por Patricio Valdenebro del Rey y Klimax van het Lindehof, con un tiempo de 62.63s, muestra del gran nivel de los jinetes españoles en las pruebas de CSI1* durante este fin de semana. El podio lo completó el italiano Matteo Bonagura, cerrando el crono en 65.24s montando a Quilazio.

CSI5*W

Una vez terminadas las pruebas del CSI1*, Casas Novas dará paso a una nueva jornada del CSI5*W, con el Trofeo Grupo Eulen a partir de las 17.30 horas. Esta prueba, a contrarreloj y con alturas de 1,50m, contará con la actuación de 45 jinetes y será la antecesora del plato fuerte de este sábado, el primer Gran Premio del fin de semana.

El Gran Premio Longines, Trofeo Marqués de Riscal, tendrá lugar a las 20.30 horas, el público que asista a Casas Novas podrá disfrutar de 48 de los binomios más top de la competición en una prueba con obstáculos de 1,55m a desempate.

Para todos los aficionados y aficionadas de la hípica que no puedan asistir al centro hípico coruñés, la competición podrá seguirse en directo desde ClipMyHorse.TV y desde la web oficial, www.csicasasnovas.com a lo largo de todo el fin de semana.