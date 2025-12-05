Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte |Hípica

Ya conocemos a las primeras ganadoras del CSI1* A Coruña

La británica Amelia Gachoud y la española Alicia García Tapetado consiguieron las victorias en el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, respectivamente

Esther Durán
05/12/2025 18:46
Amelie Gachoud en el salto del Trofeo Veolia.
Amelie Gachoud en el salto del Trofeo Veolia.
Bruno Penas
El Centro Hípico Casas Novas abrió sus puertas este viernes 5 de diciembre para dar comienzo a una nueva edición del Concurso de Saltos Internacional, en el año de su vigésimo quinto aniversario.

Noah Philips durante la edición de 2023

Las jóvenes promesas de la hípica internacional llegan a Casas Novas

Más información

El espectáculo comenzó alrededor de las 14.00 horas con la primera de las pruebas del CSI1*, el Trofeo Veolia, en alturas de 1,30m, en el que participaron 24 binomios, imponiénodose Amelie Gachoud. La amazona británica de tan solo 20 años, conisguió el mejor tiempo de la prueba completando el recorrido en 52.69s acompañada de Hello Franklin. 

El segundo en el podio fue el jinete mexicano Felipe Andrés Sierra Trejo. Formando dupla con Orta de Reve, el joven jinete de 18 años, cerró el cronómetro en 55.32s. Completó el podio la amazona española Pilar Mateos de Urbina, terminando el recorrido en 60.76, junto a Delia Mouche, certificando así su tercer puesto en esta prueba inaugural.

Trofeo NH

Tras la primera prueba del día, los aficionados a la hípica presentes en Casas Novas en esta jornada de viernes pudieron disfrutar del Trofeo NH Collection, disputado en alturas de 1,40m, que comenzó a las 16.15 horas de la tarde. 

De los 27 participantes que saltaron a pista, 19 consiguieron un recorrido limpio. De entre todos los binomios, uno destacó por encima del resto, el formado por Alicia García Tapetado y Luimstra S Lion King, alzándose con la victoria con un tiempo de 50.26s en la primera fase y 30.45s en la segunda. 

El italiano Matteo Bonagura conisguió ser el segundo más rápido del circuito junto a Chatholou Bravo PS con un tiempo de 53.39s en la primera fase y 30.66 en la segunda. La tercera plaza en esta segunda prueba del CSI1* fue también para una amazona nacional, Otti Verdu Vidal, que cerró el crono en 53.41s en la primera fase y 30.85 en la segunda, montando a Gloria Casa Ballonga.

Estas dos primeras pruebas del CSI1* darán paso al comienzo de las pruebas del circuito 5 estrellas Copa del Mundo de Saltos, con el Trofeo Checkpoint, a partir de las 18:00h, con alturas de 1,45m, y el Trofeo Caixabank, con alturas de 1,50m, que cerrará este primer día de competición a partir de las 21:00h.

Toda la competición puede seguirse en directo desde ClypMyHorse.TV y desde la web oficial, www.csicasasnovas.com

