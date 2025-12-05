Mi cuenta

O Noso Deporte | Hípica

Henrik von Eckermann y Maikel van der Vleuten brillan en Casas Novas

El sueco y el neerlandés consiguieron el triunfo en las dos primeras pruebas del CSI5*W de este fin de semana en A Coruña

Esther Durán
05/12/2025 23:50
Henrik von Eckermann en el Trofeo Caixabank
Henrik von Eckermann en el Trofeo Caixabank
Manuel Queimadelos
Casas Novas abrió sus puertas este viernes 5 de diciembre para una nueva edición del CSI5*W, una de las citas más importantes del circuito hípico internacional. Tras las pruebas de la categoría CSI1*, el público llenaba las gradas de la pista indoor del centro hípico coruñés, cuando, alrededor de las 18.00 horas se anunciaba el comienzo del Trofeo Checkpoint.

Amelie Gachoud en el salto del Trofeo Veolia.

Ya conocemos a las primeras ganadoras del CSI1* A Coruña

Un recorrido en alturas de 1,45m con el que se atrevieron 54 binomios y en el que brilló por encima del resto el neerlandés Maikel van der Vleuten. El jinete procedente de Geldrop, montó con maestría a Dywis HH y se llevó el triunfo en una pista que conoce a la perfección, demostrando su experiencia y veteranía en este tipo de pruebas, al conseguir un tiempo de tan solo 59.72s. 

El segundo puesto de esta primera prueba CSI5*W fue para Pieter Devos. El belga saltó a pista con Jarina J y cerró un recorrido limpio en 61.26s. A tan solo 51 centésimas, con un tiempo de 61.77s, se quedó Victor Bettendorf, que aseguró el tercer puesto con Milky Way 111.

En cuanto a la representación nacional, destaca el cuarto puesto de Imma Roquet Autonell, con un tiempo de 61.80s, haciendo dupla con Icenta del Maset.

Trofeo Caixabank

A las 21.00 horas de la noche daba comienzo la última prueba de este primer día en Casas Novas, el Trofeo Caixabank. Un recorrido con alturas de 1,50m y una dotación económica de 105.500€.

49 jinetes saltaron a pista de los cuales 16 completaron un recorrido limpio. Tras una prueba muy disputada, que nos dejó momentos emocionantes, fue Henrik von Eckermann el jinete que se alzó con la victoria. 

El experimentado jinete sueco consiguió el mejor tiempo de la noche con Glamour Girl (64.34s) au-mentando así su extenso palmarés de triunfos en pruebas de la categoría 5 estrellas. 

El segundo más rápido fue Armando Trapote, el español levantó al público de sus asientos con un recorrido de gran nivel quedándose al borde de la primera posición. Montando a Tornado VS, Trapote, cerró el crono en 66.85s.

La tercera posición del podio fue para el binomio formado por el británico Matthew Sampson y Latte Macchiato, con un tiempo de 67.11s.

Programa sábado

A lo largo del sábado, los aficionados a la hípica podrán disfrutar de una nueva jornada de competición. Esta segunda fecha del CSI A Coruña comenzará a partir de las 13.30 horas con el Trofeo Porsche, de 1 estrella, que dará paso al Trofeo Malard, a las 16.00 horas, de la misma categoría. A las 18.00 horas tendrá lugar la primera prueba de la categoría 5 estrellas Copa del Mundo de Saltos, el Trofeo Grupo Eulen, que precederá al plato fuerte del día, el Gran Premio Longines, una prueba en alturas de 1,55m, con desempate, que empezará a las 20.30 horas.

Además, los presentes en Casas Novas podrán disfrutar, como el resto del fin de semana, de una amplia oferta gastronómica a cargo de reconocidos restaurantes locales, así como del entorno incomparable de este complejo hípico que celebra sus 25 años. 

Toda la competición puede seguirse en directo desde ClypMyHorse.TV y desde la web oficial, www.csicasasnovas.com.

