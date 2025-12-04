Mi cuenta

O Noso Deporte | Hípica

Todo listo para el comienzo del CSI5*W A Coruña 2025

Tras superar la inspección veterinaria, jinetes y caballos ya están listos para la competición que empieza mañana

Esther Durán
04/12/2025 19:01
Inspección veterinaria previa a la competición
Inspección veterinaria previa a la competición
Oxer Sport
El Centro Hípico Casas Novas cumple 25 años y lo celebra este fin de semana con una nueva edición del Concurso de Saltos Internacional, que vuelve a formar parte un año más de la Longines FEI Jumping World Cup, con un completo programa deportivo. A lo largo del fin de semana se disputarán 5 pruebas de la categoría 5 estrellas, y 6 pruebas de la categoría 1 estrella, destacando el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo del domingo. Como es costumbre, durante la mañana del jueves, todos los caballos inscritos en la competición se han sometido a la inspección veterinaria correspondiente, un examen en el que se valora que están en condiciones óptimas para competir al máximo nivel en las pruebas del fin de semana.

Maikel Van der vleuten y Beauville

Binomios listos para el espectáculo en Casas Novas

Más información

El espectáculo comenzará mañana a partir de las 14.00 horas con dos pruebas de la categoría 1 estrella, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, con alturas de 1,30m y 1,40m res-pectivamente. Estas dos pruebas servirán como precedente al inicio del CSI5*W, que tendrá lugar con el Trofeo Checkpoint (1,45m), a las 18.15 horas, y el Trofeo Caixabank (1,50m), a las 21.15 horas.

Además de poder disfrutar de la actuación de jinetes y amazonas destacados en el panorama nacional e internacional, las personas que asistan al Centro Hípico Casas Novas este fin de semana tendrán a dis-posición una amplia oferta gastronómica, donde disfrutar del producto local, a cargo de Miga, Peculiar, Taberna Hokuto, Sodexo y Adriana Cabot. Además, Casas Novas contará con un servicio de cafetería durante toda la competición gracias a WACO.

Comienza así la verdadera cuenta atrás para una nueva edición de una de las citas hípicas más importantes del año en España, con deportistas de alto nivel y un entorno preparado a la perfección para la ocasión. El CSI A Coruña 2025 podrá seguirse en directo a través de la plataforma ClipMyHorse.TV y en la web oficial.

